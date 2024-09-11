اضطراب في حركة مطار نيروبي بسبب إضراب

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تقطعت السبل بمئات المسافرين في مطار كينيا الرئيسي الأربعاء إثر إضراب للموظفين احتجاجا على شراء مجموعة هندية المرفق.

وبدأ الإضراب الذي دعت إليه نقابة عمال قطاع الطيران الكينية منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء ما تسبب باضطراب حركة الطيران في مطار جومو كينياتا بنيروبي.

وامتدت صفوف المسافرين أمام المطار وكذلك طوابير السيارات التي كانت تحاول الوصول إلى المنطقة، بحسب مراسلي فرانس برس.

وقالت النقابة إن الإضراب سيتواصل إلى أن تلغي الحكومة خطة لتأجير المطار إلى مجموعة أداني الهندية 30 عاما مقابل استثمار بقيمة 1,85 مليار دولار.

وأعلنت هيئة المطارات الكينية إن “عمليات محدودة” استؤنفت الساعة 7,00 صباحا (4,00 ت غ) غير أن بيانات موقع الرصد فلايت رادار أظهرت تأخر مواعيد رحلات لفترات طويلة وإلغاء العديد من الرحلات من المطار وإليه.

ويقول منتقدون إن خطة تأجير المطار لمجموعة أداني ستتسبب في خسارة وظائف للموظفين المحليين وتسلب دافعي الضرائب من أرباح المطار المستقبلية.

وتمثل الرسوم على الشحن والركاب من حساب المطار أكثر من خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكينيا.

والمطار من الأكثر اكتظاظا في كينيا، وعبر فيه 8,8 ملايين مسافر و380 طنا من الشحنات في 2022-2023، لكنه كثيرا ما يشهد انقطاعا للتيار الكهربائي وتسرب المياه من أسقفه.

وستضيف مجموعة أداني مدرجا ثانٍ وتعمل على تطوير مبنى الركاب، بحسب هيئة المطارات الكينية.

والسياحة من مصادر الدخل الاساسية في الاقتصاد الكيني وبلغت حصتها أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 وفق الحكومة.

ار/غد/الح