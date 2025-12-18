الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف مدني في أبريل عند سيطرة قوات الدعم السريع على مخيم بدارفور

جنيف 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الخميس أن أكثر من 1000 مدني قتلوا عندما سيطرت قوات الدعم السريع على مخيم للنازحين يعاني من المجاعة في إقليم دارفور في أبريل نيسان، نحو ثلثهم تعرضوا لعمليات إعدام خارج نطاق القانون.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة منعت قوات الدعم السريع على مدى عدة أشهر قبل الهجوم، الذي وقع في الفترة من 11 إلى 13 أبريل نيسان، دخول المواد الغذائية والإمدادات إلى مخيم زمزم في إقليم دارفورغرب السودان، والذي يضم ما يقرب من نصف مليون شخص نزحوا بسبب الحرب الأهلية.

وأضاف التقرير أن قوات الدعم السريع شنت هجمات على المدنيين خلال عملية السيطرة على المخيم، وأفاد الناجون بوقوع عمليات قتل واغتصاب وتعذيب واختطاف على نطاق واسع، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 319 شخصا في المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار.

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان مصاحب للتقرير المكون من 18 صفحة “مثل هذا القتل المتعمد للمدنيين أو من يعجزون عن القتال قد يشكل جريمة حرب تتمثل في القتل العمد”.

وتستند هذه النتائج إلى مقابلات أجريت في يوليو تموز 2025 مع 155 من الناجين والشهود الذين فروا إلى تشاد.

وذكر التقرير أن أحد الشهود أفاد بأن ثمانية أشخاص كانوا مختبئين داخل غرفة في المخيم، قتلوا على يد مقاتلي قوات الدعم السريع الذين أدخلوا بنادقهم عبر نافذة وأطلقوا النار عليهم.

ولم ترد قوات الدعم السريع بعد على طلب التعليق.

