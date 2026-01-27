الأمم المتحدة تسعى لإعادة مئات آلاف الأطفال في غزة إلى مدارسهم

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء عن حملة واسعة النطاق لإعادة مئات آلاف الأطفال إلى المدارس في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

منذ اندلاع الحرب في غزة تضرر أو دُمر نحو 90% من مدارس القطاع، وحُرم أكثر من 700 ألف طفل في سن الدراسة من التعليم النظامي، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر للصحافيين في جنيف “إن حوالي عامين ونصف العام من الهجمات على مدارس غزة عرّضت جيلا كاملا للخطر”.

وأضاف إلدر أن اليونيسف تُوسّع حاليا نطاق مبادرتها التعليمية بشكل كبير في القطاع، واصفا إياها بأنها “إحدى أكبر مبادرات التعليم الطارئ في العالم”.

وتدعم المنظمة حاليا أكثر من 135400 طفل يتلقون تعليمهم في أكثر من 110 مراكز تعليمية في غزة، كثير منها في خيام.

لكن المنظمة تسعى إلى مضاعفة هذا العدد ليشمل أكثر من 336 ألف طفل بحلول نهاية هذا العام، وإلى إعادة جميع الأطفال في سن الدراسة إلى التعليم الحضوري في عام 2027.

تعمل اليونيسف على هذا المشروع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي كانت توفر قبل الحرب التعليم لنحو نصف أطفال غزة.

وأشار إلدر إلى أن اليونيسف ستحتاج إلى 86 مليون دولار لبرنامجها التعليمي في غزة هذا العام، و”هو ما يعادل تقريبا ما ينفقه العالم على القهوة في ساعة أو ساعتين”.

وأكد أن إعادة الأطفال إلى المدارس “ليست أمرا ثانويا، بل ضرورة ملحة”.

وسلط الضوء على أن “الفلسطينيين في غزة كانوا يتمتعون قبل هذه الحرب ببعض أعلى معدلات معرفة القراءة والكتابة في العالم”.

وقال “اليوم، هذا الإرث مُهدد فقد دُمرت المدارس والجامعات والمكتبات، ومُحيت سنوات من التقدم”. كما شدد إلدر على أن التعليم في غزة “ينقذ الأرواح”.

وأشار إلى أن “هذه المراكز توفر مساحات آمنة في أراض غالبا ما تكون مغلقة وخطيرة”، مضيفا أنها تربط الأطفال أيضا بخدمات الصحة والتغذية والحماية، فضلا عن دورات مياه نظيفة وأماكن لغسل الأيدي، “وهو أمر يفتقر إليه الكثير من الأطفال في الملاجئ”.

يأتي المسعى لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم في وقت تمكنت منظمات الإغاثة من إيصال المزيد من الإمدادات إلى القطاع المحاصر منذ دخول وقف إطلاق النار الهش المدعوم من الولايات المتحدة حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت اليونيسف إنها تمكنت من إيصال أكثر من 4400 حقيبة ترفيهية و240 حقيبة مدرسية، تحتوي على أدوات منها الأقلام والطباشير ودفاتر التمارين وأدوات الهندسة.

وأضافت أنها تتوقع أن يتجاوز إجمالي عدد الحقائب التي تم إيصالها 11 ألف حقيبة بنهاية الأسبوع، مع وجود حوالي 7000 حقيبة أخرى يتوقع وصولها خلال الأسابيع المقبلة.

