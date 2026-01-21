الأمير وليام يقوم بزيارة رسمية للسعودية بين 9 و11 شباط/فبراير

أعلن قصر كينسينغتون الأربعاء أن الأمير وليام سيقوم بأوّل زيارة رسمية له إلى السعودية الشهر المقبل.

وجاء في بيان صدر عن القصر “بطلب من حكومة جلالة الملك، سيزور أمير ويلز المملكة العربية السعودية بين الإثنين التاسع من شباط/فبراير والأربعاء الحادي عشر منه”.

وتأتي “زيارة صاحب السموّ الملكي فيما تحتفي المملكة المتحدة والسعودية بتنامي العلاقات في مجال التجارة والطاقة والاستثمارات وتناهز العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين عامها المئة”.

وتعود آخر زيارة قام بها فرد مهمّ من العائلة الملكية إلى الرياض إلى شباط/فبراير 2024 عندما زار تشارلز والد وليام السعودية قبل تتويجه ملكا.

وقد سبق لبريطانيا أن أعربت عن قلقها إزاء سجّل السعودية في مجال حقوق الإنسان. وفي العام 2020، فرضت عقوبات على 20 مواطنا سعوديا على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول سنة 2018.

واجتمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وناقش الزعيمان سلسلة من المسائل المرتبطة بفرص النموّ بين البلدين، فضلا عن “الخطوات المتّخذة من حكومة ولي العهد لتحسين حقوق الإنسان”، وفق ما جاء في بيان حكومي عن الاجتماع وقتذاك.

وتسعى حكومة ستارمر إلى توطيد العلاقات مع الرياض في سياق جهودها لإنعاش النموّ الاقتصادي.

وكانت السعودية الشريك التجاري الرابع والعشرين لبريطانيا، مع مبادلات شكّلت 0,9 % من إجمالي التبادلات التجارية البريطانية، بحسب ما أظهرت بيانات حكومية رسمية تعود لكانون الأوّل/ديسمبر الماضي.

وبلغت قيمة المبادلات التجارية للسلع والخدمات بين البلدين 17,2 مليار جنيه استرليني (23,1 مليار دولار) في السنة المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2025، في ارتفاع نسبته 5,6 % (910 ملايين جنيه بالسعر الحالي) على أساس سنوي.

