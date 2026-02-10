الأمير وليام يلتقي لاعبات كرة قدم في السعودية

afp_tickers

2دقائق

يلتقي ولي العهد البريطاني الأمير وليام لاعبات كرة قدم ويشارك في حدث للرياضات الإلكترونية في العاصمة السعودية الثلاثاء.

ويزور وليام المعروف باهتمامه الكبير بالبيئة لاحقا مدينة العلا التاريخية للتعرّف على جهود الحفاظ على التراث، وفق ما أفاد قصر كنسينغتون.

ويتضمّن برنامج الأمير في الرياض جولة في مشروع لإعادة تأهيل وسط المدينة، وتمارين كرة قدم مع فرق محلية لفتيات، قبل أن يشارك في بطولة للرياضات الإلكترونية.

وتربط علاقات ودية بين العائلتين المالكتين السعودية والبريطانية منذ زمن طويل، وتُعدّ السعودية من أبرز شركاء بريطانيا في الخليج.

واستقبلت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية أفرادا من العائلة المالكة السعودية خلال أربع زيارات رسمية.

وكان الملك تشارلز الثالث آخر فرد رفيع من العائلة البريطانية المالكة زار الرياض رسميا، حين كان أميرا لويلز، في شباط/فبراير 2014.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تتصدّر فضيحة تورّط عمّ تشارلز، أندرو، في ملفّات جيفري إبستين، العناوين في بريطانيا.

وقبل وصول وليام إلى الرياض، كسر قصر كنسينغتون سنوات من الصمت بشأن علاقة أندرو بالمدان الأميركي في جرائم جنسية، بإعلانه أن وليام وزوجته كاثرين “قلقان بشدة إزاء الكشف عن معلومات جديدة”.

ولم يأت البيان المقتضب على ذكر الأمير أندرو بالاسم. وأندرو متهم أيضا من خلال علاقته بإبستين الذي وجد ميتا في زنزانته في سجن بنيويورك عام 2019، بانتهاكات جنسية.

كما كشفت وثائق إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية أن أندرو المجرّد منذ تشرين الأول/أكتوبر من ألقابه الملكية، ربما سلّم إبستين تقارير قد تكون سرّية خلال عمله كمبعوث خاص لبريطانيا للتجارة بين عامي 2001 و2011.

دس/عزد/جأش/رض