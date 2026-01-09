الإمارات تؤكد ضرورة حماية المباني الدبلوماسية بعد تضرر سفارة قطر في كييف

أكدت دولة الإمارات على ضرورة حماية المباني المدنية والدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات وفق الأعراف والمواثيق الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي، وذلك إثر تعرض مبنى سفارة دولة قطر للضرر في العاصمة الأوكرانية كييف جراء القصف الذي استهدف المدينة، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وأوردت الوكالة بيانا لوزارة الخارجية شدد على “التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا”، مؤكدة “موقفها الداعي إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار معاناة المدنيين”.

أسفر هجوم روسي “واسع” ليل الخميس الجمعة عن تضرر 20 مبنى سكنيا في كييف وضواحيها، إضافة الى مقر السفارة القطرية، لكنّ دون أنّ يؤدي إلى إصابة أي من أفراد البعثة وموظفي السفارة.

