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الإمارات تدين تصريحات بن غفير حيال بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى

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أدانت دولة الإمارات تصريحات الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بشأن إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى، مشددة على ضرورة “احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس به”.

وجددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان تأكيد “موقف دولة الإمارات الثابت، بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه”، مشددة على “أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في رعاية المُقدّسات والأوقاف بموجب القانون الدولي، والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسُلطة صلاحيات إدارة أوقاف القُدس وشؤون المسجد الأقصى”.

وأعربت الوزارة في بيانها عن “تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن الشقيق ومع كافة الإجراءات التي يتخذها في الحفاظ على الأماكن المقدسة”.

وأثار بن غفير الجدل بعدما شكّك في الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى، مبدياً تأييده بناء كنيس في المكان. 

وقال في لقاء مع إذاعة “غالي” التابعة للجيش الإسرائيلي، “لو كان بإمكاني فعل أي شيء أريده، فسوف أضع العلم الإسرائيلي في الموقع”، في إشارة الى باحة المسجد الأقصى. 

وردّا على سؤال كرّره الصحافي أكثر من مرة، حول ما إذا كان يمكن أن يبني كنيسا في المكان لو استطاع، أجاب الوزير اليميني المتطرف “نعم”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية