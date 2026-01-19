الإمارات تعلن اتفاقا لتوريد الغاز الطبيعي مع الهند بأكثر من 2,5 مليار دولار

أعلنت الإمارات العربية المتحدة الإثنين، توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع الهند بقيمة تتجاوز 2,5 مليار دولار، ما يجعل الهند أكبر مستورد للغاز من الإمارات.

وأورد بيان لشركة أدنوك للغاز أن العقد الموقع بين أدنوك للغاز وشركة “هندوستان بتروليوم المحدودة” (HPCL) ينص على توريد 0,5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى عشر سنوات، بقيمة تقديرية تراوح بين 2,5 وثلاثة مليارات دولار.

وأضاف البيان أن ذلك “يرفع القيمة الإجمالية للعقود التي أبرمتها أدنوك للغاز إلى أكثر من 20 مليار دولار”، ويجعل الهند “أكبر مستورد للغاز من الإمارات”.

وبحسب المصدر نفسه، ستورّد أدنوك للغاز بحلول عام 2029 ما يصل إلى 15,6 مليون طن سنويا، منها 3,2 ملايين طن للشركات الهندية، ما يمثل ما يزيد قليلا على 20% من الإجمالي.

وتم إبرام العقد المذكور على هامش زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان لنيودلهي، حيث التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ورحب الجانبان بنمو التجارة بين بلديهما منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة في عام 2022 وتعهدا رفعها إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2032، بحسب ما ذكرت الحكومة الهندية في بيان.

