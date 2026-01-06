الاتحاد الأفريقي يدعو إسرائيل إلى إلغاء اعترافها بأرض الصومال
6 يناير كانون الثاني (رويترز) – دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اليوم الثلاثاء إلى “الإلغاء الفوري” لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال.
وزار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر منطقة أرض الصومال اليوم الثلاثاء في زيارة نددت بها الصومال، وذلك بعد عشرة أيام من اعتراف إسرائيل رسميا بالجمهورية المعلنة من جانب واحد بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة.
وقال المجلس في بيان على منصة إكس عقب اجتماع وزاري “يندد المجلس بشدة وبأشد العبارات بالاعتراف الأحادي الجانب لما يسمى ‘جمهورية أرض الصومال’ من قبل إسرائيل”.
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحريرمحمود رضا مراد )