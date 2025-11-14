البرازيل ترفض انتقاد الأمم المتحدة بشأن خرق أمني لمؤتمر المناخ

رفضت البرازيل شكوى تقدم بها الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ سيمون ستيل بشأن خرق أمني للمؤتمر المنعقد في مدينة بيليم، قائلة إن مسؤولية حماية الجزء الداخلي من الموقع تقع على الهيئة الأممية.

وانتقد ستيل عناصر الأمن في الدولة المضيفة لـ”فشلهم في التصرف” مساء الثلاثاء عندما اقتحم عشرات من المتظاهرين من السكان الأصليين موقع انعقاد المؤتمر، وفقا لرسالة أوردتها بلومبرغ نيوز.

وفي رسالته الموجهة إلى مدير مكتب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والدبلوماسي أندري كوريا دو لاغو الذي يرأس القمة، اتهم ستيل المضيفين بـ”الانتهاك الخطير للإطار الأمني القائم” مشيرا إلى نقاط ضعف، من أبواب غير محمية والافتقار إلى الضمانات بأن السلطات ستستجيب للخروق، وصولا إلى مخاوف متعلقة بالصحة والسلامة ناجمة عن خلل في تكييف الهواء وتسرب مياه الأمطار الغزيرة من نهر الأمازون إلى أنظمة الإضاءة.

وفي ردها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، قالت البرازيل “الأمن داخل المنطقة الزرقاء هو مسؤولية الأمم المتحدة التي تحدد طريقة حماية كل المناطق داخلها”.

وأضافت أن السلطات الفدرالية وشبه الحكومية عملت مع إدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة لإجراء إعادة تقييم، وقررت في النهاية زيادة عدد أفراد الأمن، وتوسيع المنطقة العازلة، وتعزيز المحيط بحواجز إضافية.

بدوره، قال كوريا في مؤتمر صحافي “لقد حلت كل المسائل المتعلقة بالأمن بشكل كامل”.

وتناولت الاستجابة البرازيلية أيضا مسألة البنية التحتية وأوضحت أنه “لم يكن هناك فيضانات في موقع الحدث، فقط حوادث بسيطة مثل تسربات” نتجت عن مزاريب مكسورة، مضيفة أنه تم إصلاحها كما تم تركيب وحدات تكييف إضافية.

وكان اختيار بيليم، المدينة الواقعة في منطقة الأمازون، مثيرا للجدل بسبب عدم توافر أماكن إقامة كافية ومخاوف من أنها غير قادرة على استضافة حدث بهذا الحجم.

لكن لولا دافع عن اختياره، قائلا إنه من المهم جلب العالم إلى منطقة الأمازون لإظهار معاناتها ودورها الحاسم في مكافحة تغير المناخ.

