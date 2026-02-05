The Swiss voice in the world since 1935
البيت الأبيض: ترامب يترقب ما إذا كان ممكنا إبرام اتفاق مع إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 5 فبراير شباط (رويترز) – قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب يترقب محادثات الولايات المتحدة وإيران في عُمان غدا الجمعة لتحديد ما إذا كان سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع طهران، وسط تعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وأضافت ليفيت “في أثناء إجراء هذه المفاوضات، أود أن أذكر النظام الإيراني بأن الرئيس لديه العديد من الخيارات المتاحة، إلى جانب الدبلوماسية، بصفته القائد الأعلى لأقوى جيش في تاريخ العالم”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

