التضخم يتراجع إلى 2% في منطقة اليورو في كانون الأول/ديسمبر

انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2 في المئة في كانون الأول/ديسمبر، مختتما بذلك العام 2025 عند الهدف الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي.

ووصل معدل التضخم إلى 2,0 في المئة على أساس سنوي، مقابل 2,1 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر، وفق تقدير أولي نشرته هيئة “يوروستات” الإحصائية الأربعاء، في رقم يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم “فاكت سكت” (FactSet) و”بلومبرغ” (Bloomberg).

وبالتالي، عادت أسعار الاستهلاك إلى مستوى الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي والذي جرى تثبيته عند 2 في المئة على المدى المتوسط.

وقالت الهيئة الإحصائية الأوروبية إنّ التضخّم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء ويمثل معيارا بالنسبة للخبراء، تباطأ بشكل طفيف أيضا وانخفض إلى 2,3 في المئة على أساس سنوي من 2,4 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن شأن هذه البيانات أن تعزز التوقعات بشأن استقرار أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المقبل المقرر عقده في أوائل شباط/فبراير.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2 في المئة، وهو مستوى لا يزال ثابتا منذ حزيران/يونيو.

ورغم أنّ البنك المركزي أكد أنّ “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة” بشأن قراراته المقبلة، إلا أنّ الاقتصاديين لا يتوقعون حاليا تدابير كبيرة بشأن أسعار الفائدة الرئيسية في سنة 2026.

