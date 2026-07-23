الجيش الأمريكي يكمل أحدث جولة ضربات على إيران

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واشنطن 23 يوليو تموز (رويترز) – قال الجيش الأمريكي اليوم الخميس إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب لليلة الثانية عشرة على التوالي.

وفيما يلي تفاصيل واقتباسات:

• قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان “ضربت القوات الأمريكية أهدافا عسكرية إيرانية ومنها قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع مراقبة ساحلية وأصول للدفاع الجوي”.

• ذكر البيان أن القوات الأمريكية استهدفت في يوليو تموز عشرات المواقع العسكرية الإيرانية على اليابسة، في الوقت الذي استأنفت فيه الحصار البحري المفروض على إيران.

• قال الجيش إن أحدث الضربات الأمريكية استمرت خمس ساعات.

• بدأت الحرب عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير شباط، وردت طهران بقصف إسرائيل ودول بالخليج تستضيف قواعد أمريكية.

• أسفرت الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

• ارتفع عدد القتلى من الجنود الأمريكيين إلى 18 في الأيام الماضية.

• توعد ترامب أمس الأربعاء بتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران في كل مرة تطلق فيها النار على سفينة في مضيق هرمز.

• قالت وسائل إعلام رسمية إن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني هدد بمهاجمة منشآت نفط وغاز وكهرباء ومنشآت اقتصادية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديدها.

• تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بالسلوك الإنساني في الحرب شن هجمات على المواقع التي تعد حيوية للمدنيين.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)