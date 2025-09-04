الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن صاروخا أُطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة خارج أراضي إسرائيل ولم تنطلق صفارات الإنذار، وهو ثالث إطلاق من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.

وصعد الحوثيون المتحالفون مع إيران في الآونة الأخيرة هجماتهم وإطلاق الصواريخ، فيما وصفوه برد فعل أولي على الهجمات الإسرائيلية على اليمن.

ويطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الشمال نحو إسرائيل، فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين.

وجرى اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أُطلقت أو لم تُصب أهدافها، وبلغ عددها عشرات.

وقصفت إسرائيل مناطق يسيطر عليها الحوثيون منها ميناء الحديدة الحيوي. وقتلت أحدث غارة جوية إسرائيلية كبار مسؤولي الحوثيين، بمن فيهم رئيس الحكومة.

وبدأ الحوثيون أيضا مهاجمة السفن في البحر الأحمر بعد اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

(تغطية صحفية محمد الجبالي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)