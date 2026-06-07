The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل إذا لم توقف هجماتها على لبنان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 7 يونيو حزيران (رويترز) –

قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد إن على الجيش الإسرائيلي وقف هجماته على لبنان، وإنه سيواجه “ضربات أشد وطأة وأكثر إيلاما” إذا ما وسع نطاق هجماته أو رد على تحركات إيران.

جاء ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصده هجوما من إيران.

وقالت القيادة العسكرية المشتركة العليا للحرس الثوري “كنا قد حذرنا سابقا من أنه إذا تفاقمت الجرائم في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، فسنهاجم أهدافا في الأراضي المحتلة”.

(تغطية صحفية الولي الولي-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية