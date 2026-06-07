الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل إذا لم توقف هجماتها على لبنان

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دبي 7 يونيو حزيران (رويترز) –

قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد إن على الجيش الإسرائيلي وقف هجماته على لبنان، وإنه سيواجه “ضربات أشد وطأة وأكثر إيلاما” إذا ما وسع نطاق هجماته أو رد على تحركات إيران.

جاء ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصده هجوما من إيران.

وقالت القيادة العسكرية المشتركة العليا للحرس الثوري “كنا قد حذرنا سابقا من أنه إذا تفاقمت الجرائم في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، فسنهاجم أهدافا في الأراضي المحتلة”.

(تغطية صحفية الولي الولي-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)