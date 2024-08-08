الحكومة الإماراتية تعتمد موافقات سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم

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اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي 2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم (نحو 544 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام، وذلك في إطار جهود الإمارات لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن عدد الموافقات التي أصدرها البرنامج خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ “2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم، توزعت بين 631 منحة بقيمة 430 مليوناً و922 ألف درهم، و1987 قروضا وتمويلات سكنية بقيمة مليار و597 مليون درهم”.

وأكدت الوكالة أن الحكومة الإماراتية تعطي “أولوية رئيسية لملف الإسكان الذي يشكل محوراً استراتيجياً مهماً من محاور عمل الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع الحكومات المحلية والجهات المعنية، وذلك بهدف توفير كافة سبل الدعم وعوامل الاستقرار الاجتماعي والتي تأتي في مقدمتها المسكن الملائم”.

أم/رض