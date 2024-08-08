مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الحكومة الإماراتية تعتمد موافقات سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي 2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم (نحو 544 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام، وذلك في إطار جهود الإمارات لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن عدد الموافقات التي أصدرها البرنامج خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ “2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم، توزعت بين 631 منحة بقيمة 430 مليوناً و922 ألف درهم، و1987 قروضا وتمويلات سكنية بقيمة مليار و597 مليون درهم”.

وأكدت الوكالة أن الحكومة الإماراتية تعطي “أولوية رئيسية لملف الإسكان الذي يشكل محوراً استراتيجياً مهماً من محاور عمل الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع الحكومات المحلية والجهات المعنية، وذلك بهدف توفير كافة سبل الدعم وعوامل الاستقرار الاجتماعي والتي تأتي في مقدمتها المسكن الملائم”.

أم/رض

 

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
23 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
16 إعجاب
49 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
3 إعجاب
5 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية