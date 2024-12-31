الحوثيون بعد ضربات أمريكية: اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه

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(رويترز) – قال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين إن اليمن سيواصل “الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان”، وذلك بعد ضربات أمريكية استهدفت منشآت بالعاصمة صنعاء.

وكتب عبد السلام على إكس “العدوان الأمريكي على اليمن انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة ومساندة فجة لإسرائيل لتشجيعها على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة… ونؤكد أن اليمن… مستمر في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان، وأنه ثابت على موقفه المساند لغزة”.

‭‭‭‬وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي تنفيذ ضربات على أهداف تابعة للحوثيين في صنعاء ومواقع ساحلية في اليمن يوم الاثنين ويوم الثلاثاء.

وقالت في منشور على إكس “استهدفت سفن وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية يومي 30 و31 ديسمبر منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متطورة شملت صواريخ وطائرات مسيرة”.

وتهاجم الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران سفنا تجارية في البحر الأحمر منذ أكثر من عام في محاولة لفرض حصار بحري على إسرائيل فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل المستمرة منذ عام في قطاع غزة.