الحوثيون يهاجمون مواقع نفط سعودية وأمريكا توقف غاراتها على إيران

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أثينا/واشنطن 25 يوليو تموز (رويترز) – أطلقت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران النار اليوم السبت على منشآت نفطية سعودية في ميناءين على ساحل البحر الأحمر، لكن الولايات المتحدة توقفت عن شن غارات جوية على إيران لأول ليلة منذ أسبوعين.

ولم يصدر عن واشنطن أي تفسير بعد لأسباب وقفها المفاجئ لسلسلة من 13 ليلة من الضربات المتصاعدة منذ انهيار الاتفاق المؤقت، والتي جاءت ردا على الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور على منصة إكس “يبدو أن إيران العزيزة قضت ليلة هادئة الليلة الماضية”.

ومع ذلك، فإن الضربات التي نفذها الحوثيون على السعودية مؤشر على أن الحرب التي عطلت إمدادات الطاقة من الخليج قد تمتد إلى ممر ملاحي رئيسي ثان، وتؤجج من جديد الحرب الأهلية في اليمن.

* خطر امتداد الحرب إلى اليمن

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة استهدفت مواقع تابعة لشركة أرامكو السعودية في جازان وينبع ونجحت في قصفها.

وتحققت رويترز من صحة مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عمودا كثيفا من الدخان يتصاعد من جهة مصفاة أرامكو السعودية في جازان.

وقال مصدران تجاريان مقرهما آسيا إنهما أبلغا باحتمال وقوع بعض الأضرار في مواقع تخزين وقود ونفط في جازان. ولم ترد شركة أرامكو السعودية على طلبات للتعليق.

وأفادت مصادر أمنية يونانية باعتراض صاروخين باليستيين في ينبع بواسطة بطارية صواريخ (باتريوت) أمريكية الصنع يشغلّها الجيش اليوناني في السعودية بموجب اتفاق مع الرياض، وكان الصاروخان يستهدفان منشآت نفطية.

ويمثل ميناء ينبع الميناء النفطي الرئيسي للسعودية على البحر الأحمر حيث يتم شحن ملايين البراميل يوميا، وأصبح الميناء الطريق الرئيسية لتصدير النفط السعودي لتجنب مضيق هرمز الذي تفرض إيران حصارا عليه. وتقع جازان على البحر الأحمر قرب الحدود اليمنية، وتضم مصفاة تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا.

وقال مسؤولون يمنيون لرويترز إن سلاح الجو التابع للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية وتقاتل الحوثيين منذ أكثر من عقد شن غارات جوية على مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية ومستودعات الأسلحة في محافظتي مأرب والجوف.

وفي وقت سابق، قال التحالف الذي تقوده السعودية إنه شن أمس الجمعة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة الحوثي في مدينة الحديدة باليمن.

وذكر المسؤولون اليمنيون أن طرفي الحرب الأهلية في اليمن يحشدان قوات بطول خط المواجهة.

* هجمات على الحديدة

تقود السعودية تحالفا عربيا يقاتل الحوثيين منذ أكثر من عقد عندما استولى المقاتلون المتحالفون مع إيران على العاصمة اليمنية صنعاء ومساحات كبيرة من الأراضي في الشمال والغرب، بما في ذلك ساحل البحر الأحمر.

وتوقفت الحرب الأهلية اليمنية، التي لقي خلالها مئات الآلاف حتفهم جراء القتال والمجاعة، بموجب وقف إطلاق النار منذ 2022. لكن تلك الهدنة انهارت هذا الشهر مع انضمام الحوثيين فعليا إلى الحرب الأوسع نطاقا التي يخوضها حلفاؤهم الإيرانيون منذ تعرضهم لهجمات من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية في الأسبوع الماضي، وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إن جميع المنشآت النفطية السعودية قد تكون أهدافا.

وتسبب الحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون في الأيام القليلة الماضية في أحد أشد الارتفاعات في أسعار النفط العالمية منذ اندلاع الحرب، إذ قفز سعر خام برنت فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو أيار.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إيران وحلفاءها الحوثيين في اليمن “بعقاب عسكري كبير”، بعد أن قال الحوثيون إنهم استهدفوا ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر يوم الخميس.

وانهارت فعليا قبل أسبوعين الهدنة المؤقتة التي كان من المفترض أن تنهي الحرب، إذ شنت القوات الأمريكية هجمات على أهداف في جنوب إيران ردا على تعطيل إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وهدد ترامب خلال الأيام القليلة الماضية بتوسيع قائمة الأهداف لتشمل محطات الكهرباء والجسور في إيران، وبإرسال قوات برية للسيطرة على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط في الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى قصف موقع عميق تحت الأرض يرتبط بالبرنامج النووي يُعرف باسم بيكاكس ماونتن.

لكن ترامب قال أمس الجمعة إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن تنفيذ هجمات كبرى جديدة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض “نتحدث معهم… أعتقد أنهم جادون. وأعتقد… أنهم يتعاملون هذه المرة بجدية أكبر من أي وقت مضى، لكن ذلك لا يعني التوصل إلى اتفاق”.

(شارك في التغطية بو إريكسون وإدريس علي وفيل ستيوارت وتيمور أزهري – إعداد مروة سلام وشيرين عبد العزيز ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد ومعاذ عبدالعزيز)