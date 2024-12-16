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الخارجية: لا توجد منظمة حكومية أمريكية في سوريا للبحث عن الصحفي المفقود

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إنه لا توجد منظمة حكومية أمريكية في سوريا حاليا للبحث عن أوستن تايس، الصحفي الذي أُسر أثناء إعداده تقارير صحفية في أغسطس آب 2012، لكنها لم تستبعد هذا الاحتمال.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين أن الولايات المتحدة تواصل محاولاتها لتحديد مكان تايس، لكن ليس لديها معلومات محددة عن مكان وجوده.

وعندما سُئل عن سبب عدم إرسال الولايات المتحدة وفدا إلى سوريا حتى الآن، قال ميلر “… ترقبوا ذلك في الأيام المقبلة”.

وتايس جندي سابق بمشاة البحرية الأمريكية، وهناك مساع حثيثة للبحث عنه في أعقاب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بعد الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما. وأطلقت المعارضة، بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام، سراح الآلاف من سجون دمشق التي كان الأسد يحتجز فيها معارضين سياسيين ومدنيين وأجانب.

وأضاف ميلر أن الحكومة الأمريكية أجرت اتصالات على مدى الأسبوع الماضي مع هيئة تحرير الشام للحصول على مساعدتها في العثور على تايس.

وقال ميلر “لدينا عدد من الأشخاص الذين يشاركون في محاولة العثور على أوستن تايس وإعادته إلى الوطن، وقد نقلنا لهيئة تحرير الشام مباشرة بأننا سنكون ممتنين للغاية لو كان بإمكانهم فعل أي شيء لمساعدتنا في العثور عليه، وقد التزموا بذلك”.

وأضاف “ليس لدينا معلومات محددة عن مكانه. نواصل العمل لمحاولة تحديد مكانه”.

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