الخطوط الجوية التركية تلغي رحلات الجمعة بين إسطنبول وطهران

1دقيقة

أعلنت الخطوط الجوية التركية، الناقل الرسمي في تركيا، إلغاء جميع رحلاتها الخمس المقررة أساسا بين إسطنبول وطهران الجمعة، بحسب تطبيق مطار إسطنبول.

كما أظهرت لوحة المغادرة إلغاء خمس رحلات بين البلدين تسيّرها شركات طيران إيرانية، فيما لا تزال سبع رحلات أخرى مبرمجة وفق جدولها المعتاد.

لم تُدلِ السلطات التركية بأي تعليق على الوضع في إيران، حيث تصاعدت حدة الاحتجاجات مساء الخميس في اليوم الثاني عشر من المظاهرات.

وأفاد عدد من المسافرين الإيرانيين عبر منصة إكس بأنهم كانوا في طريقهم إلى طهران مساء الخميس عندما عادت طائرتهم أدراجها “أثناء الرحلة” إلى إسطنبول.

وبحسب تطبيق “فلايت رادار” المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية، عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت متجهة إلى شيراز في جنوب إيران، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران “بيغاسوس” للرحلات منخفضة التكلفة كانت في طريقها إلى مشهد (شرق)، أدراجهما خلال الليل.

وتشترك تركيا مع إيران في حدود برية تمتد قرابة 500 كيلومتر، ولها ثلاثة معابر حدودية بين البلدين.

