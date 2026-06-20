الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم أودى بحياة جنديين في سوريا

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القاهرة 20 يونيو حزيران (رويترز) – أعلن تنظيم الدولة الإسلامية اليوم السبت مسؤوليته عن هجوم وقع قرب مدينة منبج في محافظة حلب شمال شرق سوريا، وهو هجوم قالت وزارة الدفاع السورية إنه أسفر عن مقتل جنديين.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم في بيان نشرته على قناتها على تطبيق تيليجرام. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا الإعلان بنحو مستقل.

وقالت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق اليوم إن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون مجهولون قرب منبج، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويأتي الهجوم في خضم سلسلة من الهجمات التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية منذ فبراير شباط عندما أعلن التنظيم ما وصفها بأنها مرحلة جديدة من العمليات ضد حكومة الرئيس أحمد الشرع.

وتقول مصادر عسكرية وأمنية سورية إن الحكومة توسع نطاق سيطرتها على أجزاء من شمال سوريا وشرقها، فيما بدأت القوات الأمريكية الانسحاب من بعض المواقع في شمال شرق البلاد.

(تغطية صحفية إيناس العشري وإيمان أبو حصيرة – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)