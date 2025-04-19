الرئيس الإماراتي يبحث مع رئيس تشاد تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس جمهورية تشاد المشير محمد إدريس ديبي إتنو العلاقات الثنائية وسبل تنميتها إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الجمعة.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ اللقاء جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي.

وأكد الجانبان، خلال المباحثات، الحرص على “توسيع آفاق التعاون بين الإمارات وتشاد واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية وغيرها، بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما”، بحسب الوكالة.

كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول التطورات في المنطقة، مؤكدين “أهمية العمل على تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين بما يعزز التنمية والازدهار لدول المنطقة وشعوبها”.

هت/دص