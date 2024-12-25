الرئيس الإماراتي يستقبل وزير الخارجية التركي

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استقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في ابوظبي حيث بحثا تعزيز التعاون والعمل المشترك بين بلديهما في المجالات المختلفة في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين بالإضافة إلى التطورات الإقليمية، على ما أوردت وكالة انباء الإمارات الأربعاء.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ فيدان “نقل تحيات” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “وتمنياته لدولة الإمارات” بمزيد “من التقدم والازدهار”.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء “تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود والمساعي من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة، والذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام الذي يضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع”.

كما بحثا “المستجدات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة”، مؤكدين في هذا السياق “موقف البلدين الثابت تجاه استقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، بجانب دعم كل ما يحقق تطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والتنمية”.

هت/لين