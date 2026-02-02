الرئيس الإماراتي يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا علاقات التعاون بين بلاده والصندوق وفرص تعزيزها لدفع عجلة التنمية المستدامة والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمعات، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الأحد أنّ اللقاء الذي تم في قصر الشاطئ في أبوظبي جاء على هامش مشاركة جورجيفا في “القمة العالمية للحكومات 2026” التي تنطلق في دبي الثلاثاء.

واستعرض الجانبان “عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك”.

وأكّد الشيخ محمد “أهمية تعزيز التعاون الدولي البناء لإيجاد حلول مبتكرة تخدم مستقبل المجتمعات والدول وتسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية”.

