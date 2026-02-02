The Swiss voice in the world since 1935
الرئيس الإماراتي يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا  علاقات التعاون بين بلاده والصندوق وفرص تعزيزها لدفع عجلة التنمية المستدامة والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمعات، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الأحد أنّ اللقاء الذي تم في قصر الشاطئ في أبوظبي جاء على هامش مشاركة جورجيفا في “القمة العالمية للحكومات 2026” التي تنطلق في دبي الثلاثاء.

واستعرض الجانبان “عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك”.

وأكّد الشيخ محمد “أهمية تعزيز التعاون الدولي البناء لإيجاد حلول مبتكرة تخدم مستقبل المجتمعات والدول وتسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية”.

