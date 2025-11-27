السجن المؤبد لثمانية رجال في قضية تفجير جسر القرم في 2022

قضت محكمة روسية الخميس بالسجن المؤبد بحق ثمانية رجال لضلوعهم في الانفجار الهائل الذي تسبب العام 2022 بتدمير جزئي للجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وإثر جلسة في روستوف بجنوب البلاد، دين جميع المتهمين بالانتماء الى “مجموعة إجرامية منظمة” هدفت الى “ارتكاب اعتداء” طال جسر القرم، مما اسفر عن خمسة قتلى في تشرين الاول/اكتوبر 2022، وفق ما أفادت المحكمة العسكرية الاقليمية في بيان.

وأعلنت كييف لاحقا مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بعد ثمانية أشهر من بدء الغزو الروسي لاوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين افتتح في 2018 الجسر الذي يبلغ طوله 19 كلم، ويشكل بالنسبة الى السلطات الروسية أحد رموز عملية ضم القرم.

وتم إصلاح العديد من اقسام هذا الجسر، لكنها انهارت جزئيا في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر 2022 جراء انفجار شاحنة مفخخة كانت تسلك أحد مساراته.

وتسبب الانفجار الهائل باحتراق ثماني مقطورات كانت محملة مواد نفطية، ودمر أيضا قسمين من أحد مسارات الجسر البرية.

وأسفر الاعتداء عن خمسة قتلى بينهم سائق الشاحنة. واورد بيان المحكمة أن الشاحنة فخخت بالمتفجرات من دون علمه.

وبدأت في شباط/فبراير الفائت محاكمة المتهمين الثمانية خلف أبواب مغلقة.

وتبنت كييف أيضا هجوما آخر خلف أضرارا في الجسر ونفذ بواسطة مسيرات بحرية في تموز/يوليو 2023.

ومذاك، عززت السلطات الروسية في شكل كبير مراقبة الجسر الذي يتيح خصوصا إرسال قوات ومعدات عسكرية الى شبه جزيرة القرم.

