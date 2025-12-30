السعودية تؤكد أن أمنها الوطني خط أحمر ومطالب للقوات الإماراتية بمغادرة اليمن

reuters_tickers

6دقائق

من يمنى إيهاب ونيرة عبد الله ومها الدهان

30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أكدت السعودية اليوم الثلاثاء أن أمنها الوطني خط أحمر ودعت الرياض الإمارات إلى الاستجابة لطلب مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي أمهل القوات الإماراتية 24 ساعة للخروج من اليمن، بعد ساعات من غارة جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية على ميناء المكلا بجنوب اليمن.

ويعد بيان المملكة أقوى لهجة تتبناها ضد أبوظبي حتى الآن، بعد أن شن التحالف هجوما على ما وصفه بالدعم العسكري الخارجي للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات، بينما حدد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية مهلة نهائية للقوات الإماراتية للخروج من البلاد.

وطالب العليمي جميع القوات الإماراتية بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة وألغى اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، التي اتهمها في خطاب بثه التلفزيون بتأجيج الصراع الداخلي في اليمن.

وقال “للأسف الشديد تأكد بشكل قاطع ثبوت قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بالضغط وتوجيه المجلس الانتقالي بتقويض سلطة الدولة والخروج عليها من خلال التصعيد العسكري”.

ودعت السعودية الإماراتيين للاستجابة لمطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي. ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية بعد على طلب للتعليق.

وتراجعت البورصات الرئيسية في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء في ظل تصاعد التوتر.

* الحليفان يقتربان من الدخول في صراع

شاركت الإمارات في التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن منذ 2015. وفي عام 2019، بدأت الإمارات سحب قواتها من البلاد لكنها ظلت ملتزمة تجاه الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية.

وقرر المجلس الانتقالي الجنوبي لاحقا السعي إلى الحكم الذاتي في الجنوب، وشن هذا الشهر هجوما مفاجئا ضد قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، مما جعل الحليفين الخليجيين أقرب من أي وقت مضى من الدخول في صراع شامل في اليمن الغارق في حرب أهلية منذ عام 2014.

وأنهى هذا التحرك جمودا دام سنوات، إذ أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي توسيع سيطرته في الجنوب. وحذرت السعودية الجماعة الانفصالية الرئيسية في الجنوب من التحركات العسكرية في محافظة حضرموت الشرقية وطلبت سحب قواتها.

ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي الدعوة السعودية.

وقال التحالف إن الضربة المحدودة تمت بعد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات لميناء المكلا يومي السبت والأحد “دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف”.

وأضاف “قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي”.

* إعلام رسمي سعودي: لا خسائر بشرية جراء الضربة

نقل إعلام رسمي سعودي عن التحالف قوله إن الغارة على ميناء المكلا لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أو أضرار جانبية.

وقال مصدران لرويترز إن القصف استهدف الرصيف الذي أفرغت فيه حمولة السفينتين.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي اليمني أعمدة من دخان أسود يتصاعد من الميناء في وقت سابق من اليوم بعد الهجوم، ولقطات لمركبات محترقة في الميناء.

وتسيطر القوات المدعومة من الإمارات على مساحات واسعة من الأراضي في الجنوب بما في ذلك محافظة حضرموت ذات الأهمية الاستراتيجية.

وفرض العليمي حظرا جويا وبريا وبحريا على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة التحالف.

وتقع حضرموت على الحدود مع السعودية وتربطهما علاقات ثقافية وتاريخية؛ فالعديد من الشخصيات السعودية البارزة تعود أصولها إلى المنطقة.

ومنذ عام 2022، صار الانفصاليون جزءا من تحالف يسيطر على المناطق الجنوبية الخارجة عن سيطرة الحوثيين بموجب مبادرة لتقاسم السلطة مدعومة من الرياض.

ويسيطر الحوثيون على الجزء الشمالي من البلاد، بما يشمل العاصمة صنعاء، بعد أن أجبروا الحكومة المدعومة من السعودية على البقاء جنوبا.

وقال التحالف اليوم إنه سيواصل “منع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية”.

(شارك في التغطية حاتم ماهر ومحمد الغباري من القاهرة وأحمد الإمام وجنى شقير من دبي – إعداد دعاء محمد ورحاب علاء ومروة غريب وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية )