السعودية تتطلع لعلاقات “قوية وإيجابية” مع الإمارات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قال وزير الخارجية السعودي الاثنين إن بلاده تتطلع إلى إقامة علاقات “قوية وإيجابية” مع الإمارات العربية المتحدة، لكنه أكد أن مستقبل العلاقات مرهون بانسحابها الكامل من اليمن.

وأكد الوزير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي في وارسو، أنّ “المملكة كانت دائما حريصة على إقامة علاقات قوية وإيجابية مع الإمارات”. 

وأضاف “لقد قررت الإمارات الآن الانسحاب من اليمن، وأعتقد أنه إذا كان هذا هو الحال بالفعل، وإذا انسحبت الإمارات تماما من القضية اليمنية، فإن المملكة العربية السعودية ستتولى المسؤولية”.

وتابع “أعتقد أنّ هذا سيشكّل الأساس لضمان بقاء العلاقة مع الإمارات قوية واستمرارها في خدمة مصالح المنطقة وليس فقط البلدين”. 

سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي  المدعوم من الإمارات في كانون الأول/ديسمبر على أراض شاسعة في محافظتي حضرموت والمهرة وأعلن عن فترة انتقالية تفضي إلى استقلال جنوب اليمن. 

وأثار هجوم المجلس غضب الرياض التي حسمت الوضع بشن غارات جوية ومع تحرك قوات يمنية موالية لها على الأرض. وأعلنت الإمارات سحب كامل قواتها المتبقية في اليمن.

تدخلت أبوظبي في اليمن عام 2015، إلى جانب الرياض، إلا أن البلدين الجارين دعما لاحقا أطرافا متباينة في البلد الذي مزّقته الحرب.

وتدعم الدولتان فصائل متنافسة في دول أخرى، خصوصا في السودان.

