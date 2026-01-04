السفارة الأمريكية في اليمن: تلقينا تقارير عن إغلاق وإلغاء وتحويل مسار رحلات جوية تجارية من وإلى جزيرة سقطرى اليمنية

The Swiss voice in the world since 1935
دبي 4 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت سفارة الولايات المتحدة في اليمن اليوم الأحد إن وزارة الخارجية الأمريكية تلقت تقارير عن إغلاق وإلغاء وتحويل مسار رحلات جوية تجارية من وإلى جزيرة سقطرى إلى مطارات قريبة.

وقالت السفارة “نذكر المواطنين الأمريكيين بمراجعة التحذير من السفر ذو المستوى الرابع الذي يُوصي بعدم السفر إلى اليمن، بما في ذلك سقطرى”.

وتخضع سقطرى، وهي جزيرة نائية في المحيط الهندي، لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني المدعوم من الإمارات والذي اشتبك مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في محافظتي حضرموت والمهرة.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )

