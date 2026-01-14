كيف تُفرض الضرائب على الأزواج في بلد إقامتك؟ ما هي إيجابيات هذا النظام وسلبياته؟

في 8 مارس، سيصوت السويسريون.ات على إقرار أو رفض نظام الضرائب على أساس فردي. نود أن نعرف كيف هو النظام في البلد الذي تعيش فيه، وما رأيك فيه؟

في سويسرا، يخضع الأزواج للضريبة بشكل مشترك على أساس إقرار ضريبي واحد. ووفقًا للمؤيدين للتغيير، فإن هذا النظام يعاقب الأزواج الذين لديهم دخلان متشابهان ويعملون بنفس المعدّل.

وتنص الإصلاحات على أن يقوم كل زوج.ة بملء إقراره الضريبي الخاص به باستقلال عن الشريك.ة. ويعتقد المحافظون أن ذلك سيخلق تفاوتات جديدة، خاصة بالنسبة للأسر التقليدية.

شرحنا لهذا التغيير القانوني في التقرير التالي:

نود أن نسمع رأيك: كيف يتم فرض الضرائب على الأزواج في بلد إقامتك؟ هل النظام مماثل للنظام المطبق في سويسرا؟ ما رأيك في هذا الموضوع؟