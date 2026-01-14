The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

كيف تُفرض الضرائب على الأزواج في بلد إقامتك؟ ما هي إيجابيات هذا النظام وسلبياته؟

يدير/ تدير الحوار:

أعمل مراسلة في القصر الفدرالي لحساب سويس إنفو، وأقوم بتحليل السياسة الفدرالية للسويسريين.ات في الخارج. بعد تخرجي من جامعة نوشاتيل، عملت في عدة صحف وقنوات محلية. ومنذ عام 2015، أعمل في قسم التحرير متعدد اللغات في سويس إنفو حيث أواصل ممارسة مهنتي بشغف.

في 8 مارس، سيصوت السويسريون.ات على إقرار أو رفض نظام الضرائب على أساس فردي. نود أن نعرف كيف هو النظام في البلد الذي تعيش فيه، وما رأيك فيه؟

في سويسرا، يخضع الأزواج للضريبة بشكل مشترك على أساس إقرار ضريبي واحد. ووفقًا للمؤيدين للتغيير، فإن هذا النظام يعاقب الأزواج الذين لديهم دخلان متشابهان ويعملون بنفس المعدّل.

وتنص الإصلاحات على أن يقوم كل زوج.ة بملء إقراره الضريبي الخاص به باستقلال عن الشريك.ة. ويعتقد المحافظون أن ذلك سيخلق تفاوتات جديدة، خاصة بالنسبة للأسر التقليدية.

شرحنا لهذا التغيير القانوني في التقرير التالي:

نود أن نسمع رأيك: كيف يتم فرض الضرائب على الأزواج في بلد إقامتك؟ هل النظام مماثل للنظام المطبق في سويسرا؟ ما رأيك في هذا الموضوع؟

اكتب تعليقا

يجب أن تُراعي المُساهمات شروط الاستخدام لدينا إذا كان لديكم أي أسئلة أو ترغبون في اقتراح موضوعات أخرى للنقاش، تفضلوا بالتواصل معنا
Delphine
Delphine
تمت ترجمة التعليق التالي تلقائيًا من FR.

إن فرض ضرائب على الأفراد بشكل صارم لن يكون أكثر اتساقًا فحسب، بل سيكون أكثر إنصافًا أيضًا. فهذا النظام يعامل المواطنين كأفراد مسؤولين، وليس كعناصر في نمط عائلي معياري.__وبشكل أساسي، يكشف نظام الزواج المدني عن مشكلة أكبر. فالزواج، كمؤسسة قانونية، لا يوجد له أي سبب للوجود. إنه آلية يمنح بها الدولة العلاقات بين البشر طابعاً دائماً، من خلال تنظيم الحياة الخاصة وتفضيلاتها وتحيزاتها الدينية.

Une imposition strictement individuelle serait non seulement plus cohérente, mais aussi plus honnête. Elle traiterait les citoyens comme des individus responsables, et non comme des éléments d’un schéma familial normatif.__Plus fondamentalement, le système du mariage par l'état révèle un problème plus large. Le mariage, en tant qu’institution juridique, n’a aucune raison d’exister. Il s’agit d’un dispositif par lequel l’état octroie durablement aux relations interhumaines, en réglementant l’intimité, ses préférences et biais religieux.

Anne7
Anne7
تمت ترجمة التعليق التالي تلقائيًا من EN.

أنا مغتربة أمريكية أعيش في سويسرا. في الولايات المتحدة، غالبًا ما يتم فرض ضرائب على الأزواج بمعدل أقل من العزاب، ولكن هذا لا يحدث دائمًا اعتمادًا على الظروف الفردية مثل الدخل والأطفال والخصومات المختلفة. يمكن للأزواج اختيار ما إذا كانوا سيقدمون إقرارًا ضريبيًا مشتركًا أو منفصلًا. ____شخصيًا، أجد أن النظام الضريبي السويسري غير عادل للغاية تجاه الأزواج. ليس من المعقول تصميم نظام ضريبي يفترض أن معظم النساء لن يعملن في عام 2026. لقد صُدمنا أنا وشريكي عندما اكتشفنا أن ضرائبنا ستكون أعلى بنسبة 40% إذا تزوجنا! وغني عن القول أننا لن نتزوج قانونياً ما لم تقم سويسرا بإصلاح نظامها الضريبي القديم. ____أعتقد أن النظام الضريبي العادل يجب أن يتجاهل الحالة الاجتماعية حتى لا يمنح ميزة لأي مجموعة معينة. المجموعة الوحيدة التي يجب أن تحصل على خصم هي الأشخاص الذين لديهم أطفال يعيشون في أسرهم. تربية الأطفال مكلفة للغاية، لذا يجب منح إعفاءات ضريبية لكلا الوالدين.

I am a US expat living in Switzerland. In the US married couples are often taxed at a lower rate than single people but not always depending on individual circumstances such as income, children, and various deductions. Married couples can choose whether or not to file jointly or separately. ____Personally I find the Swiss tax system to be incredibly unfair to married couples. It is not reasonable to design a tax system that assumes most women do not work in the year 2026. My partner and I were shocked when we calculated that our tax bill would be 40% higher if we married! Needless to say we will not legally marry unless until Switzerland reforms its archaic tax system. ____I think a fair tax system should disregard marital status in order to not advantage any particular group. The only group that should receive a deduction are people with children living in their household. Raising children is quite expensive so there should be tax credits given to both parents.

Simon444
Simon444
تمت ترجمة التعليق التالي تلقائيًا من DE.
@Anne7

أنا أرى الأمر بنفس الطريقة. ولكنني أود أن أضيف أن الأطفال الذين لا يعيشون في المنزل يجب أن يؤخذوا في الاعتبار أيضًا، لأنهم يتكلفون نفقات إعالة وما إلى ذلك.

Sehe ich ganz genauso. Würde ggf. aber auch sagen das Kinder die nicht im Haushalt leben auch zählen, da diese ja auch Unterhalt usw. kosten.

Don Ron
Don Ron
تمت ترجمة التعليق التالي تلقائيًا من DE.

هنا في إسبانيا، يمكن للمرء أن يختار بحرية ما هو الأفضل (توفير الضرائب) بالنسبة له. وينطبق الأمر نفسه على أيرلندا. من الواضح أن سويسرا تواجه مشكلة مع مثل هذه القواعد البسيطة. وكذلك مع عقوبة الزواج في نظام التقاعد الفيدرالي (AHV). هذا أمر غير لائق على الإطلاق لدولة ديمقراطية وغنية.

Hier in Spanien kann man frei wählen was besser (Steuern sparen) ist für die jeweilige Person. Ebenso ist es dasselbe in Irland. Die Schweiz hat offensichtlich mit solchen einfachen Regeln ein Problem. Ebenfalls mit der Heiratsstrafe bei der AHV. Absolut unwürdig für ein Demokratisches und Reiches Land.

Manuel lema
Manuel lema

في إسبانيا، نقوم بها بشكل منفصل أو معًا، حسب ما يناسبنا أكثر.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية