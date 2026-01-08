The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Wie werden verheiratete Paare in Ihrem Wohnsitzland besteuert? Was sind die Vor- und Nachteile dieses Systems?

Gastgeber/Gastgeberin

Als Bundeshauskorrespondentin für SWI swissinfo.ch entschlüssele ich die Bundespolitik für die Auslandschweizer:innen. Nach meinem Studium an der Académie du journalisme et des médias der Universität Neuenburg führte mich mein beruflicher Weg zunächst zu verschiedenen Regionalmedien, darunter die Redaktionen des Journal du Jura, von Canal 3 und Radio Jura bernois. Seit 2015 arbeite ich in der mehrsprachigen Redaktion von SWI swissinfo.ch, wo ich meine Arbeit nach wie vor mit Leidenschaft ausübe.

Die Schweizerinnen und Schweizer stimmen am 8. März über die Individualbesteuerung von Ehepaaren ab. Wir möchten gerne wissen, welches Steuersystem im Land gilt, in dem Sie leben, und was Sie davon halten.

In der Schweiz werden Ehepaare gemeinsam auf der Grundlage einer einzigen Steuererklärung besteuert. Dieses System benachteiligt Ehepartner:innen, die über zwei ähnliche Einkommen verfügen und zu einem vergleichbaren Beschäftigungsgrad arbeiten, so die Befürworter:innen der Änderung.

Die Reform sieht vor, dass jede:r Ehepartner:in eine eigene Steuererklärung ausfüllt. Konservative Kreise sind der Meinung, dass sie neue Ungleichheiten schaffen wird, insbesondere für traditionelle Familien.

Unser Artikel erklärt die Reform im Detail:

Mehr

Ihre Meinung interessiert uns: Wie werden Paare in Ihrem Wohnsitzland besteuert? Ist das System dasselbe wie in der Schweiz? Haben Sie aus steuerlichen Gründen geheiratet oder eben nicht – weil eben eine steuerliche Heiratsstrafe existiert? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte.

Diskutieren Sie mit!

Ihre Beiträge müssen unseren Richtlinien entsprechen. Wenn Sie Fragen haben oder ein Thema für eine Debatte vorschlagen möchten, wenden Sie sich bitte an uns!

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft