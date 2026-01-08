Wie werden verheiratete Paare in Ihrem Wohnsitzland besteuert? Was sind die Vor- und Nachteile dieses Systems?

Die Schweizerinnen und Schweizer stimmen am 8. März über die Individualbesteuerung von Ehepaaren ab. Wir möchten gerne wissen, welches Steuersystem im Land gilt, in dem Sie leben, und was Sie davon halten.

In der Schweiz werden Ehepaare gemeinsam auf der Grundlage einer einzigen Steuererklärung besteuert. Dieses System benachteiligt Ehepartner:innen, die über zwei ähnliche Einkommen verfügen und zu einem vergleichbaren Beschäftigungsgrad arbeiten, so die Befürworter:innen der Änderung.

Die Reform sieht vor, dass jede:r Ehepartner:in eine eigene Steuererklärung ausfüllt. Konservative Kreise sind der Meinung, dass sie neue Ungleichheiten schaffen wird, insbesondere für traditionelle Familien.

Unser Artikel erklärt die Reform im Detail:

Ihre Meinung interessiert uns: Wie werden Paare in Ihrem Wohnsitzland besteuert? Ist das System dasselbe wie in der Schweiz? Haben Sie aus steuerlichen Gründen geheiratet oder eben nicht – weil eben eine steuerliche Heiratsstrafe existiert? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte.