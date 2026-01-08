Come vengono tassate le coppie sposate nel vostro Paese di residenza? Quali i vantaggi e gli svantaggi di questo sistema?
L’8 marzo il popolo svizzero vota sull’imposizione individuale delle coppie sposate. Vorremmo sapere qual è il sistema nel Paese in cui vivete e cosa ne pensate.
In Svizzera, le coppie sposate sono tassate congiuntamente sulla base di un’unica dichiarazione fiscale. Secondo chi sostiene un cambio di regime, questo sistema penalizza i coniugi che hanno due redditi simili e lavorano con un grado di occupazione comparabile.
La riforma prevede che ciascun coniuge compili la propria dichiarazione dei redditi. Gli ambienti conservatori ritengono che questo creerebbe nuove disuguaglianze, in particolare per le famiglie tradizionali.
Il vostro parere ci interessa: vorremmo sapere come vengono tassate le coppie nel vostro Paese di residenza. Il sistema è lo stesso che in Svizzera? Qual è la vostra opinione in merito?
