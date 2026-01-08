The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Come vengono tassate le coppie sposate nel vostro Paese di residenza? Quali i vantaggi e gli svantaggi di questo sistema?

Moderato da:

Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch, decodifico la politica federale per le svizzere e gli svizzeri all’estero. Dopo gli studi presso l’Accademia di giornalismo e dei media dell’Università di Neuchâtel, il mio percorso professionale mi ha dapprima portato nei media regionali, nelle redazioni del Journal du Jura, di Canal 3 e di Radio Jura bernois. Dal 2015, lavoro nella redazione multilingue di SWI swissinfo.ch, dove continuo a svolgere il mio mestiere con passione.

L’8 marzo il popolo svizzero vota sull’imposizione individuale delle coppie sposate. Vorremmo sapere qual è il sistema nel Paese in cui vivete e cosa ne pensate.

In Svizzera, le coppie sposate sono tassate congiuntamente sulla base di un’unica dichiarazione fiscale. Secondo chi sostiene un cambio di regime, questo sistema penalizza i coniugi che hanno due redditi simili e lavorano con un grado di occupazione comparabile.

La riforma prevede che ciascun coniuge compili la propria dichiarazione dei redditi. Gli ambienti conservatori ritengono che questo creerebbe nuove disuguaglianze, in particolare per le famiglie tradizionali.

>> Le spiegazioni della riforma:

Altri sviluppi

Il vostro parere ci interessa: vorremmo sapere come vengono tassate le coppie nel vostro Paese di residenza. Il sistema è lo stesso che in Svizzera? Qual è la vostra opinione in merito?

Manuel lema
Manuel lema

In Spagna li facciamo separatamente o insieme, a seconda di cosa ci conviene di più.

