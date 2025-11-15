The Swiss voice in the world since 1935
الشرطة تميل لفرضية الحادث في مقتل ثلاثة أشخاص صدمتهم حافلة بستوكهولم

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قالت الشرطة السويدية السبت إنها ترجّح فرضية الحادث في مقتل ثلاثة أشخاص صدمتهم حافلة في ستوكهولم الجمعة في ساعة الذروة.

وصرّح الناطق باسم الشرطة أولا أسترلينغ لوكالة فرانس برس “بحسب العناصر التي حلّلناها حتّى الساعة، وخصوصا الشهادات والصور، لا شيء يثبت أن الحادث كان متعمّدا”.

وأوقف سائق الحافلة على ذمّة التحقيق في شبهة قتل غير عمد. وهو راهنا في المستشفى، بحسب أسترلينغ.

وأفادت وسائل إعلام سويدية بأن السائق الذي لم يكشف عن هويّته كان بصدد أن يأخذ استراحة من العمل.

وقرابة الساعة 15,00 (14,00 بتوقيت غرينيتش) الجمعة، صدمت حافلة بطابقين جمعا كان في نقطة توقّف للحافلات في منطقة تشهد حركة كبيرة في وسط العاصمة السويدية.

وروت ليندا كونتريراز-الفرس التي شهدت على الحادثة لصحيفة إكسبريسن “رأينا الحافلة تسير بسرعة كبيرة. وهي اصطدمت بزجاج  نقطة التوقّف وسمعنا الزجاج ينكسر”.

وأشارت إلى أن “الحافلة لم تخفّف من سرعتها، وهي اصطدمت بشجرة أو مصباح وبعد ذلك توقّفت”.

وقضى ثلاثة أشخاص في الحادثة وأصيب ثلاثة آخرون، بحسب حصيلة الشرطة.

ولن يُفصح عن هويّاتهم قبل بضعة أيّام، بحسب الناطق باسم الشرطة.

سبو/م ن/جك

