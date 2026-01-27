الشرع يشدد خلال اتصال مع ترامب على أهمية منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية

1دقيقة

27 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت الرئاسة السورية في بيان إن الرئيس أحمد الشرع شدد خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “أهمية توحيد الجهود الدولية لمنع عودة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم (الدولة الإسلامية) ‘داعش‘”.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان أن الشرع وترامب اتفقا “على ضرورة تغليب لغة الحوار في حل النزاعات الإقليمية، حيث شدد الرئيس الشرع على أن ‘الدبلوماسية النشطة‘ هي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات المزمنة في المنطقة”.

وأضافت أن الشرع أكد “تمسك سوريا الكامل بوحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، وحرص الدولة على الحفاظ على مؤسساتها وتعزيز السلم الأهلي”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)