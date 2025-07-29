الشركة المالكة للسفينة “ايترنيتي سي” تطالب بالإفراج عن طاقمها المحتجز لدى الحوثيين

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دعت الشركة المالكة لسفينة “ايترنيتي سي” التي هاجمها الحوثيون ثم أغرقوها في وقت سابق هذا الشهر، الثلاثاء إلى إطلاق سراح طاقمها، وذلك غداة نشر المتمردين اليمنيين مقطعا مصورا أكدوا فيه أنهم “أنقذوا” أفراد الطاقم.

في وقت سابق من هذا الشهر، هاجم الحوثيون سفينتي الشحن “ماجيك سيز” و”اتيرنيتي سي” في البحر الأحمر، بعدما اوقفوا لأشهر حملة شنّوها على سفن تجارية يتهمونها بالارتباط بإسرائيل، على خلفية حرب غزة.

وقالت شركة “كوزموشيب” المالكة في بيان “ندعو جميع الأطراف إلى المساهمة في عودة الأفراد ال11 إلى أقاربهم ونأمل أن يُطلق الحوثيون سراح طاقمنا في أقرب وقت ممكن”.

وأفادت عملية “أسبيدس” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي وكالة فرانس برس أن 15 من أصل 25 من أفراد الطاقم لا يزالون يعتبرون مفقودين، مقدرة ان أربعة منهم في عداد القتلى.

وأعربت شركة “كوزموشيب” عن ارتياحها بعد مشاهدة الفيديو الذي يُظهر أن “عشرة من أفراد طاقمنا المفقودين، بالإضافة إلى عنصر أمن السفينة (أي ما مجموعه 11 شخصا) على قيد الحياة ويبدو أنهم يتلقون الرعاية”.

وأكدت الشركة “أن أولويتنا القصوى لا تزال سلامة هؤلاء الأفراد وراحتهم. نواصل حشد جميع القنوات المتاحة لدعم رعايتهم وتسهيل عودتهم الآمنة والسريعة إلى عائلاتهم”.

الاثنين، نشر المتمردون الحوثيون مقطعا مصورا لطاقم سفينة الشحن “ايترنيتي سي” وذكروا في بيان أنه تم “إنقاذ 11 من طاقم السفينة في عرض البحر بينهم جريحان، فيما نقلت جثة واحدة عُثر عليها على متن السفينة قبل غرقها وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الفيليبين أنها ستطلب من “بلدان صديقة” مساعدتها لضمان إطلاق سراح تسعة بحارة فيليبينيين يحتجزهم المتمرّدون الحوثيون في اليمن.

ايه/ريم/ب ق