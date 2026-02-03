الصين تحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

afp_tickers

2دقائق

تعتزم الصين حظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات المباعة في البلاد اعتبارا من العام المقبل، متخلية بذلك عن التصميم البسيط الذي اشتهرت به مركبات شركة “تيسلا” الأميركية، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويدخل القرار الجديد الذي أعلنته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الاثنين، حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2027، ويشترط أن تكون مقابض الأبواب مزودة بآليات ميكانيكية للفتح من الداخل والخارج.

وأوضحت الوزارة أن طرازات السيارات الصينية التي حصلت على موافقة لطرحها في الأسواق ستُمنح عامين إضافيين للالتزام بالقرار.

وأضافت أن القرار الجديد سيُحسّن مستوى تصميم السلامة في السيارات.

وقد تزايدت أخيرا في الصين المخاوف المتعلقة بالسلامة في ما يخص أبواب السيارات الانسيابية التي تُقلل من مقاومة الهواء لكنها عُرضة للتعطل في حال وقوع حوادث.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، عجز عناصر إنقاذ عن فتح أبواب سيارة كهربائية من طراز “شاومي” كانت تشتعل في مدينة تشنغدو في جنوب غرب الصين.

وقضى السائق الذي أفادت التقارير بأنه كان تحت تأثير الكحول.

ويشير القرار الجديد إلى أنّ كل الأبواب باستثناء غطاء الصندوق “ينبغي أن تكون مزوّدة بمقبض خارجي ميكانيكي الفتح”.

ولفتت الوزارة إلى أنّ قواعد أخرى ستعمل على تحسين رؤية مقابض الأبواب الداخلية، من خلال مثلا اشتراط وجود علامات رسومية دائمة عليها.

تُعدّ الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم وتشهد عشرات الماركات الصينية تناميا في أنشطتها في الخارج.

بفك/رك/جك