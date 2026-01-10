الطقس يسجل تحسنا طفيفا في ألمانيا وفرنسا بعد عواصف عنيفة ضربت أوروبا

تحسن الطقس قليلا السبت في ألمانيا وفرنسا، بعد أن اجتاحت عواصف عنيفة أوروبا، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في المملكة المتحدة حيث لا يزال 28 ألف منزل بدون كهرباء.

وضربت العاصفة “غورتي” المملكة المتحدة ليل الخميس الجمعة، مع رياح ناهزت سرعتها 160 كلم في الساعة في جنوب غرب إنكلترا وويلز، وتساقط ثلوج كثيفة وجليد وأمطار الجمعة في أنحاء اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية وشمال إنكلترا، مما تسبب في اضطرابات واسعة النطاق.

وأعلنت الشرطة في كورنوال وديفون بجنوب غرب إنكلترا السبت وفاة رجل في بلدة هيلستون، حيث عثرت عليه خدمات الطوارئ في مسكنه المتنقل بعد سقوط شجرة عليه الخميس.

لا تزال معظم أنحاء المملكة المتحدة تحت تحذير أصفر من الثلوج والصقيع السبت من وكالة الأرصاد الجوية الوطنية التي حذّرت من احتمال أن يتسبب الجليد الأسود في “اضطرابات” بإنكلترا.

وصباح السبت، كان حوالى 28 ألف منزل بدون كهرباء في جنوب غرب إنكلترا ومنطقة ميدلاندز، وفق أحدث معطيات أعلنتها شركة “ناشونال غريد”.

كما تسببت العاصفة “غورتي” في أضرار مادية كبيرة في فرنسا، حيث كان نحو 100 ألف منزل بدون كهرباء صباح السبت، وخصوصا في منطقة النورماندي (غرب)، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

في ذروة العاصفة، انقطعت الكهرباء عن 380 ألف منزل، وهو رقم يظل أدنى بكثير من المسجل إثر مرور العاصفة “كيران” التي أغرقت 1,2 مليون مشترك في الظلام في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وأعلنت شركة السكك الحديد الوطنية الفرنسية (إس إن سي إف) أن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها السبت، باستثناء خطوط إقليمية في النورماندي، وأحد خطوط قطار الضواحي في منطقة باريس.

وقال المسؤول في الشركة أنطوان ديبيفر إنه تم في الإجمال تسجيل ألف حادثة بسبب سقوط أشجار وأعمدة وأغطية على السكك أو أسلاك الكهرباء في حوالى عشر مناطق، بينها 400 حادثة في النورماندي وحدها.

– ثلوج كثيفة في ألمانيا –

في ألمانيا، أعلنت شركة السكك الحديد “دويتشه بان” أن حركة القطارات للمسافات الطويلة ستستأنف تدريجا السبت في شمال البلاد، بعد أن تم تعليقها بالكامل الجمعة بسبب العاصفة “إيلي”.

وأعلن انطلاق أول القطارات التي تربط برلين بشمال الراين فيستفاليا (غرب) في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وشهدت مدينة هامبورغ المتضررة بشدة، انهمار كمية من الثلوج لم تعتد عليها هذه المدينة الكبيرة في شمال البلاد.

وقررت السلطات عدم استئناف خدمات العديد من القطارات السبت، بما في ذلك تلك التي تربط هامبورغ بكوبنهاغن وأمستردام وهانوفر. ومن المتوقع استئناف الرحلات من هامبورغ إلى منطقة الرور (غرب) وإلى برلين في وقت لاحق السبت.

كما حذرت شركة السكك الحديد الألمانية المسافرين من عمليات إلغاء وتأخير في القطارات الإقليمية في ساكسونيا السفلى وشليسفيغ هولتشتاين، وهما منطقتان في شمال البلاد.

وإجمالا، لقي نحو 15 شخصا حتفهم في حوادث مرتبطة بالطقس هذا الأسبوع في أنحاء أوروبا، حيث تسببت الرياح العاتية والعواصف في فوضى مرورية، وإغلاق مدارس، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف وسط درجات حرارة متدنية للغاية.

