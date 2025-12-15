العثور على المخرج روب راينر وزوجته ميتين إثر جريمة طعن “على ما يبدو”

تحقق شرطة لوس أنجليس في وفاة السينمائي الهوليوودي الشهير روب راينر وزوجته باعتبارها “جريمة قتل على ما يبدو”، فيما تتوالى رسائل التعزية بوفاة المخرج المعروف بأعمال سينمائية ناجحة أبرزها “ون هاري مت سالي” When Harry Met Sally.

وعُّثر على راينر وزوجته ميشيل سينغر راينر قتيلين في قصرهما بلوس أنجليس جراء طعنات على ما يبدو.

وتوالت رسائل التعزية بوفاة مخرج فيلم “برينسس برايد” (Princess Bride) وزوجته من شخصيات سياسية بارزة في كاليفورنيا من بينهم نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس.

ولم تؤكد شرطة لوس أنجليس هوية المتوفين لكنها أفادت بإرسال محققين جنائيين إلى منزل راينر.

وقال نائب قائد شرطة لوس أنجليس آلان هاميلتون للصحافيين في وقت لاحق إن “شرطة لوس أنجليس لا تبحث حاليا عن أي شخص بوصفه مشتبها به أو محل اهتمام أو بأي صفة أخرى، ولن تتخذ مثل هذه الخطوة قبل إجراء التحقيق والمضي قدما في مجرياته”.

وأضاف “لن أؤكد ما إذا كان يجري استجواب أي شخص في الوقت الحالي أم لا. سنحاول التحدث إلى كل شخص من أفراد العائلة قدر الإمكان للوصول إلى وقائع هذا التحقيق”.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن متحدثا باسم العائلة أكد وفاة راينر وزوجته.

وعبر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم وهاريس والرئيس السابق باراك أوباما في بيانات منفصلة عن تعازيهما.

وكتب نيوسوم على إكس “سيُذكر روب بإرثه السينمائي اللافت وبإسهاماته الاستثنائية في خدمة الإنسانية” مضيفا أنه يشعر بـ”حزن شديد لوفاته المأسوية”.

وأكدت رئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس أن التحقيقات تتواصل.

وقالت “أشعر بحزن عميق لفقدان روب وزوجته ميشيل بشكل مأساوي. عرفت روب وأكنّ له احتراما كبيرا”.

وأضافت “كان ممثلاً ومخرجاً ومنتجاً وكاتباً وناشطاً سياسياً مرموقاً، لطالما سخّر مواهبه لخدمة الآخرين”.

وكان جهاز الإطفاء في لوس أنجليس صرح لشبكة “إن بي سي” أنه عُثر على رجل وامرأة يبلغان 78 و68 تقريبا متوفيين داخل المنزل.

واكتسب راينر شهرة كبيرة في التمثيل بدور الصهر الأبله مايكل في المسلسل الكوميدي “All in the Family” في السبعينات، قبل أن يتحول عام 1984 إلى الإخراج بالفيلم الوثائقي الساخر “This is Spinal Tap” عن موسيقى الروك.

وأخرج راينر عام 1989 الفيلم الكوميدي الرومانسي “When Harry Met Sally” الذي تولى بطولته بيلي كريستال وميغ رايان.

كما كان من أبرز الداعمين للقضايا الليبرالية في هوليوود، إذ أيد الجهود الرامية إلى إقرار حقوق زواج متساوية لأفراد مجتمع الميم وساهم في إنشاء برنامج “الخمسة الأوائل” في كاليفورنيا، الذي يوفر برامج لتنمية الطفل ممولة من الضرائب المفروضة على منتجات التبغ.

