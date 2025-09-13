الفرنسية سيسيل كولر المسجونة في إيران “مرهقة جدا” (لجنة الدعم)

3دقائق

أعلنت لجنة دعم المواطنة الفرنسية سيسيل كولر المسجونة في إيران منذ ثلاث سنوات حيث تواجه عقوبة الإعدام، السبت أن هذه الأخيرة “مرهقة جدا”.

أوقفت سيسيل كولر البالغة 40 عاما في أيار/مايو 2022 مع شريك حياتها جاك باريس البالغ 72 عاما في إيران. وهما متهمان ب”التجسس لحساب الموساد” جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي و”التآمر لقلب النظام” و”الإفساد في الأرض”.

وسجنت كولر وباريس أولا في سجن إوين قرب طهران ونقلا في حزيران/يونيو الماضي إلى سجن آخر بسبب الضربات الإسرائيلية على إيران.

بعد ذلك، نقلت سيسيل كولر مجددا إلى سجن آخر لم يكشف عن اسمه.

وقالت لجنة دعم الفرنسية “تمكنت سيسيل كولر من الاتصال بعائلتها هذا السبت في 13 أيلول/سبتمبر بعد أكثر من شهرين على انقطاع أخبارها إذ تعود آخر زيارة قنصلية لها إلى الأول من حزيران/يونيو”، موضحة أن الحديث مع والدتها “استمر دقائق قليلة وكان خاضعا لمراقبة شديدة”.

وشدّدت اللجنة على أن “سيسيل التي بدا التعب على ملامحها قالت إنها مرهقة جدا”، مضيفة “بضغط من سجانيها لم تتمكن من الكشف عن مكان احتجازها الذي تستمر السلطات الإيرانية بالتستر عليه”.

وأضافت “وضعها مأسوي، حقوقها الأساسية لا تزال منتهكة وهي محرومة من أي موارد مادية ومفصولة عن جاك (باريس) وتجد نفسها في محنة كبيرة بسبب الحرمان والتعذيب النفسي المتواصل الذي تخضع له”.

وطالبت لجنة الدعم مجددا ب”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن كولر وباريس.

أتى هذا الطلب فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس إن اتفاقا يهدف إلى تبادل سجناء فرنسيين في إيران بامرأة إيرانية مسجونة في فرنسا يقترب من “مرحلته النهائية”.

وردا على سؤال الجمعة، رفض وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو التعليق على عملية تبادل محتملة بسبب حساسية المسألة.

إلى جانب كولر وباريس، تحتجز إيران الفرنسي-الألماني لينارت كونيرلوس البالغ 19 عاما. وقد أوقف الأخير في حزيران/يونيو الماضي خلال الحرب القصيرة بين إسرائيل وإيران.

