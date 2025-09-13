The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الفرنسية سيسيل كولر المسجونة في إيران “مرهقة جدا” (لجنة الدعم)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلنت لجنة دعم المواطنة الفرنسية سيسيل كولر المسجونة في إيران منذ ثلاث سنوات حيث تواجه عقوبة الإعدام، السبت أن هذه الأخيرة “مرهقة جدا”.

أوقفت سيسيل كولر البالغة 40 عاما في أيار/مايو 2022 مع شريك حياتها جاك باريس البالغ 72 عاما في إيران. وهما متهمان ب”التجسس لحساب الموساد” جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي و”التآمر لقلب النظام” و”الإفساد في الأرض”.

وسجنت كولر وباريس أولا في سجن إوين قرب طهران ونقلا في حزيران/يونيو الماضي إلى سجن آخر بسبب الضربات الإسرائيلية على إيران.

بعد ذلك، نقلت سيسيل كولر مجددا إلى سجن آخر لم يكشف عن اسمه.

وقالت لجنة دعم الفرنسية “تمكنت سيسيل كولر من الاتصال بعائلتها هذا السبت في 13 أيلول/سبتمبر بعد أكثر من شهرين على انقطاع أخبارها إذ تعود آخر زيارة قنصلية لها إلى الأول من حزيران/يونيو”، موضحة أن الحديث مع والدتها “استمر دقائق قليلة وكان خاضعا لمراقبة شديدة”.

وشدّدت اللجنة على أن “سيسيل التي بدا التعب على ملامحها قالت إنها مرهقة جدا”، مضيفة “بضغط من سجانيها لم تتمكن من الكشف عن مكان احتجازها الذي تستمر السلطات الإيرانية بالتستر عليه”.

وأضافت “وضعها مأسوي، حقوقها الأساسية لا تزال منتهكة وهي محرومة من أي موارد مادية ومفصولة عن جاك (باريس) وتجد نفسها في محنة كبيرة بسبب الحرمان والتعذيب النفسي المتواصل الذي تخضع له”.

وطالبت لجنة الدعم مجددا ب”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن كولر وباريس.

أتى هذا الطلب فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس إن اتفاقا يهدف إلى تبادل سجناء فرنسيين في إيران بامرأة إيرانية مسجونة في فرنسا يقترب من “مرحلته النهائية”.

وردا على سؤال الجمعة، رفض وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو التعليق على عملية تبادل محتملة بسبب حساسية المسألة.

إلى جانب كولر وباريس، تحتجز إيران الفرنسي-الألماني لينارت كونيرلوس البالغ 19 عاما. وقد أوقف الأخير في حزيران/يونيو الماضي خلال الحرب القصيرة بين إسرائيل وإيران.

دت/غ ر/ح س

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
70 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
34 إعجاب
26 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية