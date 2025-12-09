The Swiss voice in the world since 1935
المحكمة الجنائية الدولية تحكم على زعيم بميليشيا الجنجويد في دارفور بالسجن 20 عاما

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لاهاي 9 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن 20 عاما على قائد بميليشيا الجنجويد مدان بارتكاب فظائع في إقليم دارفور بالسودان.

وأدين علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب، في أكتوبر تشرين الأول بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى ارتكبتها ميليشيا الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاما.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

