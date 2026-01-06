الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابات بنيران الجيش الإسرائيلي في جامعة بالضفة الغربية
رام الله (الضفة الغربية) 6 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن خمسة طلاب أصيبوا برصاص حي أطلقته قوات من الجيش الإسرائيلي بجامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأضاف الهلال الأحمر في بيان أن إجمالي الإصابات بجامعة بيرزيت بلغ 11 إصابة، خمسة منهم بالرصاص الحي وأربعة بالغاز.
جاء هذا بالتزامن مع تنظيم الطلبة وقفة داخل الجامعة للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأظهرت لقطات فيديو بثها موقع الجامعة تواجدا لجنود الجيش الإسرائيلي داخل ساحة الجامعة.
وبث ناشطون لقطات أخرى لجنود الجيش الإسرائيلي وهم يلقون قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي حول تحركاته داخل الجامعة خلال تواجد آلاف الطلبة فيها.
وقال طلال شهوان رئيس الجامعة إن “قوة من 20 آلية عسكرية اقتحمت حرم جامعة بيرزيت”.
وأضاف “نعمل على حصر أعداد المصابين وتقديم المساعدة لهم”.
وقالت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان إن مثل هذه “الاعتداءات تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية”.
