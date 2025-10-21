انخفاض معدلات المواليد والخصوبة متواصل في ايطاليا

استمر انخفاض عدد المواليد في إيطاليا في العام 2024، ووصل متوسط الخصوبة إلى أدنى مستوياته التاريخية عند 1,18 طفل لكل امرأة، بحسب ما ذكر المعهد الوطني للإحصاء (إيستات) الثلاثاء.

وبحسب أرقام “إيستات” سُجِّلت 369,944 حالة ولادة في إيطاليا في العام 2024 بانخفاض قدره 2,6% على أساس سنوي، اذ سُجلت 379,890 حالة ولادة في العام 2023.

في العام 2008، سُجِّلت أكثر من 576 حالة ولادة. وبعد خمس سنوات، انخفض العدد إلى أقل من 515 ألفا، وفي العام 2018 بعد عشر سنوات، انخفض إلى أقل من 440 ألفا، ومنذ ذلك الحين، استمر الانخفاض سنويا.

وذكر معهد “إيستات” في بيانه أن معدل الخصوبة أي “متوسط عدد الأطفال لكل امرأة”، وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية عند 1,18 طفل لكل امرأة في العام 2024.

وهذا الرقم في انخفاض مطرد منذ سنوات.

وتشير البيانات المتاحة حاليا لعام 2025 إلى استمرار هذه الاتجاهات السلبية هذا العام: فبحسب البيانات الموقتة للفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو، سُجِّلت 197,956 ولادة، بانخفاض مقداره 6,3 % على أساس سنوي، مقارنة بأكثر من 211 ألف ولادة خلال الفترة نفسها من العام 2024.

تزامنا تتواصل شيخوخة السكان مع بلوغ متوسط عمر السكان في 1 كانون الثاني/يناير 2025، 46,8 عاما، بزيادة 0,2 نقطة مئوية على أساس سنوي.

ويمثل من تزيد أعمارهم عن 65 عاما حاليا 24,7 في المئة من السكان، مقارنة بنسبة 24,3 في المئة العام السابق، بينما يمثل من تزيد أعمارهم عن 85 عاما 4,1 في المئة من السكان، أي 2,422,000 شخص.

وانخفض عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما.

والتحدي الديموغرافي في صلب خطة رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني التي جعلت من رفع معدل المواليد “أولوية مطلقة”.

