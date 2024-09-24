بدء عمّال محطّات الحبوب في ميناء فانكوفر إضرابا يعطّل التصدير

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بدأ عمّال محطات الحبوب في ميناء فانكوفر الثلاثاء إضرابا من شأنه تعطيل شحن نحو نصف صادرات الحبوب الكندية في ذروة موسم التصدير.

واتّهمت نقابة عمّال الحبوب التي تمثّل 650 عاملا في ست محطات للحبوب في ميناء فانكوفر، بما في ذلك تلك المملوكة لشركات كارغيل وريتشاردسون إنترناشونال وفيتيرا، الجهة المشغّلة “فانكوفر تيرمينال إيليفيتر أسوسييشن” بأنها “لم تبذل سوى قليل من الجهد في مفاوضات (العقد)”.

يعطّل التوقف عن العمل الذي شجبه المزارعون، شحنات كانولا وقمح وشعير وشوفان ومحاصيل خاصة.

في العام الماضي، تم تصدير 52 في المئة من الحبوب المنتجة في كندا عبر الميناء الواقع على ساحل المحيط الهادئ.

وحضّت جمعية مزارعي الحبوب في كندا، وهي اتحاد نقابي يمثّل 65 ألف مزارع، الحكومة على التدخل لوضع حد للإضراب، محذّرة من “تداعيات مدمّرة على مزارعي الحبوب”.

وقالت في بيان إن نحو 100 ألف طن متري من الحبوب الكندية تصل إلى هذه المحطات كل يوم، وإن الإغلاق سيؤدي إلى خسارة 35 مليون دولار كندي (26 مليون دولار أميركي) يوميا من جراء توقف التصدير.

وقال مجلس الكانولا الكندي إنه “قلق للغاية إزاء توقف العمل” في فانكوفر. وقال رئيسه التنفيذي كريس ديفيسون إن الإضراب يأتي في توقيت يواجه القطاع “بالفعل تحديات كبيرة في السوق ورياحا معاكسة”.

وقالت الصين، أكبر مشتر للكانولا الكندية، إنها تدرس فرض رسوم على محصول البذور الزيتية المستخدمة في صناعة زيت الطهي وعلف الحيوانات ووقود الديزل الحيوي، بعد أن فرضت أوتاوا الشهر الماضي ضريبة إضافية هائلة على استيراد السيارات الكهربائية الصينية.

امك/ود/لين