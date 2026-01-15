بدء فرز الأصوات في انتخابات أوغندا والنتائج متوقعة خلال 48 ساعة

بدأت أوغندا مساء الخميس فرزَ أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة التي شابتها مشكلات تقنية كبيرة، ويُتوقع أن تُعلن النتائج خلال 48 ساعة.

وعرضت محطة “إن بي إس” التلفزيونية الخاصة مشاهد لعملية الفرز في عدد من مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء أوغندا.

ويرى عدد من المراقبين أن هذه الانتخابات مجرد إجراء شكلي للرئيس الحالي يويري موسيفيني (81 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 40 عاما، ويُرجَّح فوزه بولاية رئاسية سابعة بفضل سيطرته التامة على جهاز الدولة والأمن.

أمّا منافسه المغني السابق بوبي واين البالغ 43 عاما، فيحظى بتأييد شعبي لا سيما بين الشباب في بعض مناطق البلاد.

وتسببت مشاكل تقنية كبيرة في عرقلة عملية الاقتراع في مناطق عدة يُحتمل أنها ناجمة عن حجب الإنترنت. ورأت المعارضة أن هذه الصعوبات “متعمدة” لضمان فوز موسيفيني.

و بعد إدلائه بصوته وسط إجراءات أمنية مشددة وحشد من المؤيدين، أثار واين (واسمه الحقيقي روبرت كياغولانيي) مسـألة المشكلات التقنية التي شهدها اليوم الانتخابي، وسواها من “المخالفات”.

واتهم الحكومة عبر منصة إكس بـ”التزوير الواسع عبر حشو الصناديق بأوراق الاقتراع”، وباعتقال مسؤولين من حزبه مستغلةً حجب الإنترنت. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة هذه الاتهامات.

أما الرئيس موسيفيني فتوقع أن ينال 80 في المئة من الأصوات، لكنه اعترف بوجود صعوبات تقنية واجهتها الأجهزة البيومترية المخصصة للتحقق من هوية الناخبين، وقد لاحظ ذلك بنفسه.

وقال موسيفيني إنه واجه صعوبات في التصويت بسبب مشاكل تقنية وصرح للصحافيين “وضعت بصمة إبهامي الأيمن، لكن الجهاز لم يقبلها. ثم وضعت بصمة إبهامي الأيسر، ولم يقبلها أيضا”.

وأضاف أن الخطوة الثالثة للتحقق كانت التعرّف على الوجه، مشيرا إلى أن الجهاز قبلها في النهاية، ما سمح له بالإدلاء بصوته.

وتجرى الانتخابات في مناخ “يتسم بالقمع والترهيب على نطاق واسع”، وفقًا للأمم المتحدة.

