برلين تعلن عن مؤتمر لدعم السودان في نيسان/أبريل

تخطط ألمانيا لاستضافة مؤتمر خلال الربيع يهدف لجمع مساعدات طارئة للسودان، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الجمعة.

دمّرت المعارك بين القوات الحكومية السودانية وقوات الدعم السريع البلاد في ظل تقارير عن فظاعات وعمليات قتل جماعي وتجويع.

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية “يحيي اليوم العالم تاريخا حزينا: ألف يوم على الحرب في السودان.. ما زال العديد من الناس يعانون ويموتون هناك، إنهم ضحايا الجوع والعطش والنزوح والاغتصاب”.

وأضافت بأن مؤتمرا سيعقد لمناسبة ذكرى اندلاع الحرب في 2023 في نيسان/أبريل.

عُقدت مؤتمرات لتقديم مساعدات للسودان في باريس عام 2024 وفي لندن عام 2025.

وأفادت المتحدثة بأن “أكبر أزمة إنسانية في العالم زجّت بالفعل بملايين المدنيين في الفقر وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف”.

وأضافت بأن “ألمانيا تبذل كل ما في وسعها، سياسيا وإنسانيا، لمساعدة الناس على الأرض ولوضع حد للقتال”.

فشلت الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار حتى الآن في وضع حد للقتال بين الحكومة السودانية الداعمة للجيش وقوات الدعم السريع التي تعود جذورها إلى ميلشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب الإبادة في دارفور قبل عقدين.

واتُّهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع.

