بنك بي‭.‬إن‭.‬بي باريبا يستأنف حكما في قضية متعلقة بالسودان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

8 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال بنك بي.إن.بي باريبا اليوم الخميس إن قرار قاض بالتصديق على حكم صدر في أكتوبر تشرين الأول في دعوى قضائية مرتبطة بالسودان يمهد الطريق أمام البنك للمضي قدما في تقديم استئناف.

وخلصت هيئة محلفين أمريكية في أكتوبر تشرين الأول إلى أن البنك الفرنسي ساعد حكومة السودان على ارتكاب إبادة جماعية من خلال تقديم خدمات مصرفية انتهكت العقوبات الأمريكية.

وأمرت المحكمة أكبر بنك في منطقة اليورو من حيث الأصول بدفع 20.5 مليون دولار لثلاثة أشخاص رفعوا الدعوى، وهم سودانيون أدلوا بشهاداتهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وقال البنك إنه سيسعى إلى إسقاط القضية عبر الاستئناف، بدعوى أن المحاكمة طبقت القانون السويسري بشكل غير صحيح.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

