تايلاند تعلّق اتفاق السلام مع كمبوديا بعد إصابة اثنين من جنودها

أعلنت تايلاند الاثنين أنها ستعلّق تطبيق اتفاق السلام مع كمبوديا، بعدما أدى انفجار لغم أرضي إلى إصابة جنديين تايلانديين كانا ينفذان دورية قرب الحدود.

وعلقت كمبوديا عبر وزارة خارجيتها أنها “تشعر بقلق بالغ” جراء هذا التعليق، نافية زرع أي ألغام أرضية جديدة على طول الحدود.

واتفاق السلام الذي أبرم بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدف الى إنهاء الأعمال العدائية بعد مواجهات حدودية في تموز/يوليو أودت ب43 شخصا على الأقل ودفعت أكثر من 300 ألف مدني من الجانبين إلى النزوح.

وقال الجيش التايلاندي الملكي في بيان إن انفجار اللغم في محافظة سي سا كيت أدى إلى إصابة جندي بجروح بالغة في ساقه بينما تسبب الضغط الناجم عن الانفجار بآلام في الصدر لجندي آخر.

وقال الناطق باسم الحكومة سيريبونغ أنغكاساكولكيات إن بانكوك ستتوقف عن خطوات “متابعة الإعلان المشترك”، في إشارة إلى الاتفاق مع كمبوديا الذي تم توقيعه في كوالالمبور أواخر تشرين الأول/أكتوبر، بعد شهور على اتفاق الجانبين على وقف إطلاق النار.

وتشمل الخطوات التالية في إطار تطبيق الاتفاق الإفراج عن 18 جنديا كمبوديا اعتقلتهم تايلاند.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين شارنفيراكويل في مؤتمر صحافي “اعتقدنا أن التهديد الأمني تراجع، لكن ذلك لم يحصل في الواقع”.

وتعهّدت وزارة الدفاع الكمبودية في بيان الاثنين “التزاما ثابتا” بالسلام، فيما كررت وزارة الخارجية الكمبودية تأكيد استعدادها “لاحترام الإعلان المشترك”.

وتعود جذور النزاع بين البلدين الجارين في جنوب شرق آسيا على أجزاء من حدودهما إلى أكثر من قرن، لكن القتال في تموز/يوليو اندلع بعد اتهام تايلاند جارتها بزرع ألغام أرضية أدت إلى إصابة قواتها بجروح.

