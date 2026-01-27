The Swiss voice in the world since 1935
تحقيق في كاليفورنيا بعد تقارير عن حجب تيك توك محتوى ينتقد ترامب

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافن نيوسوم الاثنين إطلاق تحقيق بشأن تيك توك إثر شكاوى من مستخدمين قالوا إن التطبيق حجب محتويات تنتقد دونالد ترامب بعد مقتل مسعف برصاص الشرطة في مينيابوليس.

وكتب نيوسوم على منصة التواصل الاجتماعي “ثريدز”، “حان وقت التحقيق”، مضيفا “باشرنا تحقيقا لتحديد ما إذا كانت منصة تيك توك تنتهك قانون الولاية بحجب محتوى ينتقد ترامب”.

باتت تيك توك التي ينتسب إليها 200 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، خاضعة لإدارة الحكومة الأميركية.

وأقرت الشركة بوجود مشكلات، لكنها عزتها إلى انقطاع التيار الكهربائي في أحد مراكز البيانات.

وأشارت مساء الاثنين عبر حسابها على منصة “إكس” إلى أنها تعمل على حل هذه “المشكلة الكبيرة في البنية التحتية”.

واجه مستخدمو تيك توك الذين حاولوا نشر مقاطع فيديو حول وفاة أليكس بريتي خلال عطلة نهاية الأسبوع صعوبات، بينها عدم القدرة على النشر أو تلقي مشاهدات أقل من المتوقع أو خضوع مقاطع الفيديو الخاصة بهم للمراجعة.

وكتب الصحافي المتخصص ديفيد ليفيت عبر حسابه على منصة إكس أن “تيك توك بدأت بحجب المحتوى المناهض لترامب ووكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)”.

وتأكيدا لذلك، شارك ليفيت لقطة شاشة لمقاطع فيديو على حسابه الشخصي مع عبارة “لا يوصى بها”. وتضمنت هذه المقاطع متظاهرين أو دونالد ترامب. وحصد هذا المنشور أكثر من مليوني مشاهدة.

كما نشرت الفنانة بيلي ايليش رسالة على إنستغرام قالت فيها إن تيك توك تحجب المحتوى المتعلق بوكالة الهجرة والجمارك. وفي قصة نشرتها على إنستغرام الاثنين، كتبت ايليش “تيك توك تُسكت الناس”.

بور-اجي/جك/ص ك

