ترامب: على إيران التخلي عن حلم امتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه ردا قاسيا

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من جرام سلاتري وستيف هولاند

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يعتقد أن إيران تؤخر عمدا التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة وإن عليها التخلي عن أي مسعى لامتلاك سلاح نووي، وإلا فسوف تواجه ضربة عسكرية محتملة لمنشآتها النووية.

وأضاف ترامب للصحفيين، بعد لقاء المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في سلطنة عمان يوم السبت بمسؤول إيراني كبير، “أعتقد أنهم (يسعون) لتضييع الوقت”.

وأكدت إيران والولايات المتحدة يوم السبت أنهما أجرتا محادثات “إيجابية” و”بناءة” في عُمان. ومن المقرر عقد جولة ثانية يوم السبت المقبل.

وقال مصدر مطلع إن من المرجح عقد الاجتماع في روما.

وأضاف المصدر، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المناقشات تهدف إلى استكشاف ما هو ممكن، بما في ذلك إطار عام لشكل الاتفاق المحتمل.

وقال ترامب “على إيران أن تتخلى عن فكرة السلاح النووي. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي”.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان الرد المحتمل قد يشمل توجيه ضربات إلى منشآت نووية إيرانية أجاب قائلا “بالتأكيد”.

وأضاف أن على الإيرانيين التحرك بسرعة لتجنب رد قاس لأنهم “قريبون جدا” من تطوير سلاح نووي.

وأجرت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لكن لم يتمخض عنها تقدم يذكر. وكانت آخر مفاوضات مباشرة معروفة بين الحكومتين في عهد الرئيس باراك أوباما الذي قاد الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 لكن ترامب انسحب منه لاحقا.