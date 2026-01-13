The Swiss voice in the world since 1935
ترامب سيحضر منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا الأسبوع المقبل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بجبال الألب السويسرية، وفق ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

وقال رئيس المنتدى بورغ بريندي خلال مؤتمر صحافي “يسرنا أن نستقبل مجددا الرئيس ترامب” الذي “سيرافقه أكبر وفد” أميركي يشارك في المنتدى على الإطلاق.

في العام 2025، وبعد فترة وجيزة من أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة، شارك ترامب عبر تقنية الفيديو في هذا الاجتماع السنوي الذي يضم النخب السياسية والاقتصادية في المنتجع السويسري. 

وكان آخر حضور شخصي له في العام 2020، خلال ولايته الأولى. 

وأكد بورغه بريندي أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيكون لها حضور قوي أيضا عبر وفد يرأسه نائب رئيس الوزراء. 

ومن المتوقع أيضا ان يحضر المنتدى الذي يُعقد من الاثنين 19 كانون الثاني/يناير إلى الجمعة 23 منه، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وستة من رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. 

تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي العام 1971، ويجمع مئات المشاركين بينهم قادة أعمال وسياسيون في منتجع يتحول إلى مركز مؤتمرات دولي لأسبوع. 

وعنوان المنتدى هذا العام هو “روح الحوار”، ويتوقع حتى الآن أن يحضره 64 رئيس دولة وحكومة و850 من قادة الأعمال، وفق المنظمين.

مبا/ب ق/ص ك

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

