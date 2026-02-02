ترامب يؤكد وجود اتصالات على أعلى المستويات مع كوبا لإبرام اتفاق

تجري واشنطن اتصالات مع مسؤولين في هافانا قال الرئيس دونالد ترامب إن هدفها هو التوصل إلى اتفاق، بعد أيام من تهديده بفرض حصار نفطي على البلد الذي يئن اقتصاده تحت وطأة العقوبات الأميركية الطويلة الأمد.

صعّدت إدارة ترامب الضغط على كوبا منذ إطاحة الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اعتقلته في 3 كانون الثاني/يناير، بعد أن كانت بلاده حليفا وثيقا لهافانا ومصدرا رئيسيا لوارداتها النفطية.

وقال ترامب للصحافيين الأحد في منتجعه مارالاغوا بولاية فلوريدا إن “كوبا دولة فاشلة. لطالما كانت كذلك، لكنها الآن لم تعد لديها فنزويلا لمساندتها”.

وأضاف “لذا نتحدث مع الكوبيين، على أعلى المستويات، وسنرى ما سيحدث. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع كوبا”، من دون أن يُشير إلى طبيعة هذا الاتفاق.

لم تؤكد وزارة الخارجية الكوبية تصريحات ترامب في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الأحد، لكنها انتهزت الفرصة لتؤكد مجددا أن الجزيرة لا تُشكل “تهديدا لأمن الولايات المتحدة”.

وأكدت الوزارة تحديدا أن كوبا “لا تستضيف أي قواعد عسكرية أو استخباراتية أجنبية”، لكنها أضافت أنها على استعداد “للحفاظ على حوار قائم على الاحترام المتبادل” مع الولايات المتحدة.

الخميس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يُتيح فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تبيع النفط لكوبا.

وفي اليوم التالي، اصطف الكوبيون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في هافانا.

وقال رئيس البعثة الأميركية في كوبا مايك هامر إنه خلال زيارته لمقاطعة ترينيداد في وسط البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، صادف سكانا “وجهوا إليه شتائم وإهانات”.

وقال هامر في مقطع فيديو نُشر على موقع إكس، متحدثا عن الحزب الشيوعي الكوبي “أعتقد أنهم ينتمون إلى حزب معين، لكنني أعلم أنهم لا يمثلون الشعب الكوبي، ولا الكوبيين العاديين”.

في غضون ذلك، دعا مكتب شؤون نصف الكرة الغربي التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيانٍ على موقع إكس “النظام الكوبي غير الشرعي إلى أن يوقف فورا أعماله القمعية المتمثلة في إرسال أفرادٍ للتدخل في العمل الدبلوماسي لهامر وأعضاء فريق السفارة الأميركية في كوبا”.

وأضافت الوزارة “سيواصل دبلوماسيونا لقاءاتهم مع الشعب الكوبي رغم محاولة النظام ترهيبهم”.

– “لا مزيد من النفط” –

لم يُخفِ ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، المولود في ميامي لأبوين كوبيين منفيين، رغبتهما في تغيير النظام في هافانا.

فبعد سقوط مادورو، دعا الرئيس الأميركي هافانا إلى “إبرام اتفاقٍ قريبا” وإلا ستواجه عواقب لم يُحددها.

وقال “لن يكون هناك مزيد من النفط أو المال لكوبا: لا شيء!”، مؤكدا أن كوبا “تتهاوى”.

وأعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الأحد أن حكومتها تعتزم إرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا، تشمل “مواد غذائية ومنتجات أخرى”، مع العمل على إيجاد حل دبلوماسي لاستمرار إمداد الجزيرة بالنفط رغم تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية.

وأضافت شينباوم، بعد مكالمة هاتفية مع ترامب الخميس “لم نناقش قط مع الرئيس ترامب مسألة النفط” المرسل إلى كوبا.

